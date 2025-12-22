مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12



يأتي هذا الانخفاض في درجات الحرارة ضمن التغيرات الجوية المعتادة خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد تقلبات بين الدفء النسبي نهارًا والبرودة الشديدة ليلًا وفي الصباح الباكر.. وتدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذه التقلبات، خاصة مع بدء فصل الشتاء الذي يتسم بهذه الأجواء المتقلبة.

وينصح خبراء الطقس بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصةً للأطفال وكبار السن، وتجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.. كما يشددون على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار للحصول على آخر التحديثات والتوقعات التي تصدرها الهيئة، لضمان السلامة العامة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن التغيرات المفاجئة في الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.