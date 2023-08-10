أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تنسيق الجامعات 2023، اليوم ختام المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023، يختتم موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات مساء اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، أمام تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023.

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مرتضى منصور يكذب محامي ممدوح عباس في رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

كشف مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حقيقة رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك.

كلام نهائي، الشرقية للدخان تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر وتتخذ إجراء خلال أيام يفرح المصريين

أسعار السجائر، قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: "دخل الشركة هو الثاني بعد قناة السويس".

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

نجيب ساويرس، رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على هجوم متابع بـ"تويتر"، على نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والفنان محمد رمضان.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

مرتضى منصور عن شيكابالا: انتهى بعد الإسماعيلي وأنا اللي رجعته تاني وكنت واقف في ضهره

وجه مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا ونجوم القلعة البيضاء.

لحظة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي (فيديو وصور)

أفادت محطة إيكوافيسا التلفزيونية ورابطة محلية للصحفيين بأن فرناندو فييافيثينثيو المرشح للانتخابات الرئاسية في الإكوادور لقي حتفه خلال فعالية يوم الأربعاء.

شعبة الذهب للمصريين: انتهزوا الفرصة واشتروا قبل ارتفاع سعره تاني (فيديو)

أسعار الذهب، قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر حاليًّا، سياسة العرض والطلب.

إصابة 60 شخصا في حفل ترافيس سكوت وكانيه ويست بـ روما (فيديو)

ترافيس سكوت، أصيب 60 شخصًا على الأقل، في حفل ترافيس سكوت، الذي أقيم بتاريخ 8 أغسطس في سيرك ماكسيموس بروما.

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

تنسيق الكليات 2023، يبحث كثير من الطلاب عن مؤشرات تنسيق كليات الصيدلة، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وطبقا للتحليل الإحصائي الخاص لمجمع التكراري، فمن المتوقع أن تصل مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة إلى 88.8%، كحد أدنى.

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال بالجيش ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت بنسبة 150% وسعر المراوح وصل لتمن التكييف القديم

اسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة:"بدأنا ندخل في مرحلة الركود في ظل ارتفاع الأسعار ونقص السلع".

أصغر مشهورة على مواقع التواصل، وفاة الرابر ليل تاي وشقيقها في ظروف غامضة

أعلن منذ قليل، وفاة نجمة الرابر ليل تاي، واسمها الحقيقي كلير هوب، عن عمر يناهز الـ ١٤ عامًا، بصحبة شقيقها، حسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فتنة المال وزيزو، هذه شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

أحمد فتوح، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يطلب فسخ عقده مع ناديه بالفترة المقبلة.

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، تفاصيل مأساوية في واقعة ذبح طالب علي يد ابن عمه بالقليوبية

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل الطالب كريم عمرو بالمرحلة الإعدادية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على يد نجل عمه، أن المتهم قتله منذ تاريخ تغيبه 28 نوفمبر 2022 داخل معلف خاص وطعنه عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته، ووضعه داخل جوال وألقى بجثمانه بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت دائرة المركز.

الرئيس الباكستاني يحل البرلمان والحكومة تمهيدا للانتخابات

أعلنت الرئاسة الباكستانية أن الرئيس عارف علوي حل، يوم الأربعاء، كلًّا من الحكومة والبرلمان في خطوة إجرائية تمهيدًا للانتخابات التي تقول السلطات إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل.

ميريام فارس تتصدر تويتر بعد ديو الساحل الشمالي مع محمد منير، ومتابعون: أيووه على اللهجة الإسكندراني

احتل المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا وأبرز موقع التدوينات تويتر عبر أن طرحت أغنية جديدة رفقة الكينج محمد منير والتي تحمل عنوان “الساحل الشمالي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وللمرة الأولى تغنت ميريام باللهجة الإسكندرانية.

قبل ساعات من نشر بيانات التضخم الأمريكية، تعرف على سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق، اليوم الخميس، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

بسبب هزار تقيل، قصة اعتداء بودي جاردات محمد رمضان على مؤدي المهرجانات كزبرة

كشف محمد خالد مدير أعمال مؤدي المهرجانات “كزبرة” حقيقة الاعتداء على الأخير من قبل جاردات الفنان محمد رمضان بعد قيام “كزبرة” بإغلاق أغنية خمسة “لرمضان” نظرًا لأن حقوق الملكية الفكرية تعود لكزبرة من حيث الكلمات والألحان.

موال لترامب واستعد ببندقية قنص، إف بي آي يحبط محاولة اغتيال جو بايدن في يوتا

جو بايدن، أردى عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدمي التطبيق، هذا ما تفعله ميتا لإنعاش ثريدز

تطبيق ثريدز، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يعتزم مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق ثريدز التابع للشركة وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

بعد الأزمات المتوالية، ثروت سويلم يكشف إجراء مرتقب برابطة الأندية ويحدد الموعد

الدوري المصري، أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

الأول كناسة دكان والتاني مات، طارق الشناوي يعلن رأيه الصادم في فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

محمد هنيدي ومحمد رمضان، كشف الفنان طارق الشناوي، عن رأيه الصادم في فيلمي "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

يقلدون المواشي لاعتقادهم بأنهم أبقار في الأصل، مقطع فيديو غريب ضجت به صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا كبيرا.. فما قصة الفيديو.