كلام نهائي، الشرقية للدخان تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر وتتخذ إجراء خلال أيام يفرح المصريين

أسعار السجائر، قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: "دخل الشركة هو الثاني بعد قناة السويس".



إنتاج السجائر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "خط الشركة ينتج 500 علبة في الدقيقة، ونوزع 3.5 مليار علبة سنويًّا".



السعر الرسمي لعبلة السجائر

وأكد أن السعر الرسمي لعبلة السجائر لم يتحرك ولا يزال السعر المحدد للبيع بالأسواق هو 24 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مكاسب حيتان السجائر من الاحتكار تصل إلى 4.5 مليار جنيه شهريًّا.





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ضرائب الشرقية للدخان

ولفت إلى أن الشركة الشرقية للدخان دفعت 85 مليار جنيه للضرائب والجمارك.



ضبط سوق السجائر

وأكد: أنه من المنتظر انتهاء أزمة السجائر خلال 3 أسابيع، وبدءًا من الأسبوع المقبل سيتم ضخ كميات أكبر من الاستهلاك لتغطية الحصة السوقية لتصل إلى 150 مليون سيجارة يوميًّا.



وأعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس ٢٠٢٣ مؤكدة أن أسعار كافة منتجاتها ٢٤ جنيهًا للعلبة (٢٠سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.

وأهابت الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

الشرقية للدخان: نواصل التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي للتجار غير الملتزمين

وقدمت الشركة الشكر لكل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

الشرقية للدخان تنفي تحريك أسعار السجائر

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحريك أسعار السجائر مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣ مشيرًا إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقًا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.

و"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.