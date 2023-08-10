أصغر مشهورة على مواقع التواصل، وفاة الرابر ليل تاي وشقيقها في ظروف غامضة

أعلن منذ قليل، وفاة نجمة الرابر ليل تاي، واسمها الحقيقي كلير هوب، عن عمر يناهز الـ ١٤ عامًا، بصحبة شقيقها، حسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاة الرابر ليل تاي

ووصف بيان الوفاة، الذي نشر عبر موقع التواصل إنستجرام، أن وفاة نجم الإنترنت ليل تاي، بأنها “مفاجئة، ومأساوية، غير متوقعة على الإطلاق”.

كما ذكر في البيان أن شقيقها جيسون تيان توفي هو الآخر، معها، وأن القضيتين تخضعان للتحقيق الآن، حيث لا تزال الظروف المحيطة بوفاة كلير وشقيقها غامضة.

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وجاء في البيان: "بقلب مثقل نشارك الأخبار المأساوية عن وفاة حبيبتنا كلير المفاجئة والمأساوية.. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا، وتركتنا جميعًا في حالة صدمة، وفاة شقيقها تضيف عمقًا لا يمكن تصوره إلى حزننا..خلال هذا الوقت من الحزن الشديد، نطلب التفضل بالخصوصية لأننا نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

من هي ليل تاي

ليل تاي هي رابر كندية الأصل، وتعيش في أمريكا، وتحديدا ولاية لوس أنجلوس، اكتسبت شهرة واسعة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عام ٢٠١٨، بعد أن نشرت مقطع فيديو تظهر فيه، وهي تتفاخر بثروتها من وهي ممسكة بحفنة كبيرة من الأموال.