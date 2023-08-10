الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أصغر مشهورة على مواقع التواصل، وفاة الرابر ليل تاي وشقيقها في ظروف غامضة

ليل تاي، فيتو
ليل تاي، فيتو

أعلن منذ قليل، وفاة نجمة الرابر ليل تاي، واسمها الحقيقي كلير هوب، عن عمر يناهز الـ ١٤ عامًا، بصحبة شقيقها، حسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاة الرابر ليل تاي

ووصف بيان الوفاة، الذي نشر عبر موقع التواصل إنستجرام، أن وفاة نجم الإنترنت  ليل تاي، بأنها “مفاجئة، ومأساوية، غير متوقعة على الإطلاق”.

كما ذكر في البيان أن شقيقها جيسون تيان توفي هو الآخر، معها، وأن القضيتين تخضعان للتحقيق الآن، حيث لا تزال الظروف المحيطة بوفاة كلير وشقيقها غامضة.

Advertisements

وجاء في البيان: "بقلب مثقل نشارك الأخبار المأساوية عن وفاة حبيبتنا كلير المفاجئة والمأساوية.. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا، وتركتنا جميعًا في حالة صدمة، وفاة شقيقها تضيف عمقًا لا يمكن تصوره إلى حزننا..خلال هذا الوقت من الحزن الشديد، نطلب التفضل بالخصوصية لأننا نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

 

من هي ليل تاي

ليل تاي هي رابر كندية الأصل، وتعيش في أمريكا، وتحديدا ولاية لوس أنجلوس، اكتسبت شهرة واسعة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عام ٢٠١٨، بعد أن نشرت مقطع فيديو تظهر فيه، وهي تتفاخر بثروتها من وهي ممسكة بحفنة كبيرة من الأموال.

Lil Tay

 

وفاة وليام فريدكين مخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"

‏وفاة نجم مسلسل 'Breaking Bad' مارك مارجوليس بعمر الـ83 سنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ليل تاي وفاة ليل تاي تفاصيل وفاة ليل تاي سبب وفاة ليل تاي الرابر ليل تاي ليل تاي وشقيقها

مواد متعلقة

بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

القبض على الرابر ديزاينر بتهمة التعري

الأكثر قراءة

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، تفاصيل مأساوية في واقعة ذبح طالب علي يد ابن عمه بالقليوبية

كلام نهائي، الشرقية للدخان تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر وتتخذ إجراء خلال أيام يفرح المصريين

شعبة الذهب للمصريين: انتهزوا الفرصة واشتروا قبل ارتفاع سعره تاني (فيديو)

مرتضى منصور: فتوح لم يطلب 25 مليونا، وأمير وأحمد أغنى مني شخصيا وما بيدوروش على عمولة

مرتضى منصور يكذب محامي ممدوح عباس في رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

فتنة المال وزيزو، هذه شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ ظل 4 سنين يتخانق عشان الخطيب وفي لحظة قال له شكرا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

انقلاب النيجر.. لغز الصراع على اليورانيوم بين فرنسا وروسيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية