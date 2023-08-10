مرتضى منصور يكذب محامي ممدوح عباس في رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

كشف مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حقيقة رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك.

وكان كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، نشر بيانًا يفيد بأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك بسبب ممدوح عباس كان في بنك واحد فقط وهو بنك مصر، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر، وكان رصيد الزمالك 52 مليون جنيه فقط.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر يوتيوب: "لو بالفعل تم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك لكان كمال شعيب نشر مستندات وليس بيانات، ومن المفترض ألا تأخذ المواقع بالبيانات لأنك هناك مستندات وهناك طرف آخر.

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وأضاف: "الـ 52 مليون جنيه مصري اللي ممدوح عباس حجز عليهم كان وقتها الدولار بـ 14 جنيه دلوقت بـ 40 جنيه، يعني المبلع ده يساوي 100 مليون في الوقت الحالي غير الفايدة".

وتابع: “بتحدى كمال شعيب محامي ممدوح عباس إنه يطلع مستند يفيد بأنه رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك”.

وتابع: “عقدت جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة بالكامل بمقر الجبلاية وبدأنا صفحة جديدة”.

وأضاف أنا حولت مبلغ 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة وتم تقييد كل اللاعبين في القائمة الأولى.

وتابع: "ما حدث في اتحاد الكرة هو نوع من العتاب ولا أحد يجاملنا في اتحاد الكرة".

وأردف: "في القائمة الثانية سنجل أحمد عيد الظهير الأيمن ولا مشكلة في ذلك".

وحرص كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الرد على تصريحات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - بشأن حجز ممدوح عباس على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك.

ونشر كمال شعيب مستندات تفيد بأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك بسبب ممدوح عباس كان في بنك واحد فقط وهو بنك مصر، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر، وكان رصيد الزمالك 52 مليون جنيه فقط.

ونشر كمال شعيب المستندات التالية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:

وكان كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أكد أنه تم حجز على حساب واحد فقط من حسابات نادي الزمالك، وكان يوجد فيه 51 مليون جنيه فقط، وهذا الحجز منذ عام.

وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تصدير المشاهد للجماهير بشكل غير صحيح، يأتي بسبب الفشل".

وأضاف كمال شعيب: "حجز ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك، اترفع منذ 4 أشهر ولا يوجد أي حجز في الوقت الحالي، سوى حجز الضرائب على نادي الزمالك، بسبب إخطار مرتضى منصور لهم بالكشف عن الضرائب".

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وقال محامي ممدوح عباس: "مرتضى منصور فعل شيئًا لا يحدث بالتاريخ، بعد دعوته للضرائب داخل الزمالك، وهو ما جعل الضرائب تحجز على جميع أرصدة الزمالك، وبالتالي تم رفع حجز ممدوح عباس عن حساب نادي الزمالك في أحد البنوك".

وقال شعيب: "الحجز تم يوم 3 في الشهر، وما يدخل فيما بعد هذا التاريخ لا يتم الحجز عليه ويمكن للنادي التصرف به بشكل طبيعي".

وأضاف كمال شعيب: "ممدوح عباس من أكثر الأشخاص المحبين لنادي الزمالك، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر بعد طلب مرتضى منصور الضرائب للنادي، وهو من يتحمل المسؤولية وهو يعلم الشكل القانوني بشكل تام ولكنه يريد تصدير مشهد غير صحيح للجماهير".

واختتم: "مرتضى منصور هو المسؤول الأول عن أزمات نادي الزمالك، بعد دعوته للضرائب بخطاب رسمي، وأي كلام للجماهير هو من أجل التغطية على فشله، ولا يوجد أي أموال في حسابات النادي".

وأعلن مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجهًا رسالته لـ ممدوح عباس: "أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجر عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه".