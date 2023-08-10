تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

مؤشرات تنسيق كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية

تنسيق الكليات 2023، يبحث كثير من الطلاب عن مؤشرات تنسيق كليات الصيدلة، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وطبقا للتحليل الإحصائي الخاص لمجمع التكراري، فمن المتوقع أن تصل مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة إلى 88.8%، كحد أدنى.

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2023

وتعتبر كلية الصيدلية من الكليات العلمية الهامة التي يلتحق بها أصحاب المجموع الكبير الذي لم يتمكنوا من الالتحاق بكلية الطب او الأسنان أو المحبين للدواء وصناعته.

وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع انخفاض النتائج وأن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة هي 88% إلى 91% أي من 361 إلى 373 درجة.

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أماكن كليات الصيدلة في مصر

• صيدلة جنوب الوادي

• صيدلة الزقازيق

• صيدلة المنيا

• صيدلة حلوان

• صيدلة بني سويف

• صيدلة بورسعيد

• صيدلة عين شمس

• صيدلة أسيوط

• صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

• صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ

• صيدلة القاهرة

• صيدلة الإسكندرية

• صيادلة المنوفية

• صيادلة الفيوم

• صيدلة سوهاج

• صيدلة دمنهور

• صيدلة طنطا

• صيدلة المنصورة

• صيدلة مدينة السادات



تنسيق كلية صيدلة 2023

وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية، مؤشرات تنسيق كلية صيدلة 2023 في جميع جامعات محافظات مصر.

- صيدلة سوهاج 373.0.

- صيدلة المنصورة 372.0.

- صيدلة الزقازيق 371.0.

- صيدلة دمنهور 371.0.

- صيدلة طنطا 371.0.

- صيدلة جنوب الوادي 371.0.

- صيدلة عين شمس 370.0.

- صيدلة أسيوط 370.0.

- صيدلة بور سعيد 370.0.

- صيدلة الإسكندرية 370.0.

- صيدلة القاهرة 370.0.

- صيدلة مدينة السادات 370.0.

- صيدلة المنوفية 370.0.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0.

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0.

- صيدلة المنيا 369.5.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369.0.

- صيدلة حلوان 369.0.

- صيدلة بني سويف 369.0.

- صيدلة الفيوم 369.0.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023

ووفقا للإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، فكشفت أيضا عن انخفاض شرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة عن العام الماضي، وتشير توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023، إلى انخفاض الحد الأدنى لها لتقف كلية الصيدلة عند 367 درجة، حيث أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الفيصل النهائي للحدود الدنيا للكليات يرجع لمدى إقبال الطلاب على تسجيل الرغبات، التي تخضع لقاعدة العرض والطلب.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».