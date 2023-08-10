مرتضى منصور عن شيكابالا: انتهى بعد الإسماعيلي وأنا اللي رجعته تاني وكنت واقف في ضهره

وجه مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا ونجوم القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر يوتيوب: “طلبت من أيمن يونس وفاروق جعفر وحسن شحاتة التحدث مع ممدوح عباس لرفع الحجز على أرصدة الزمالك وكمان شيكابالا معاهم عشان بيحبه”.

وتابع: "نجوم الزمالك الذين ذكرتهم قلت لهم أن يتحدثوا مع ممدوح عباس ليرفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك لدفع الغرامة لأن شكلي أمام العالم كله أنا السبب وبعدين احجز تاني".

وأضاف: "الزمالك عنده مجلس إدارة محترم بيجتمع يوميًّا عشان يحل الأزمات وأنا "بفتح لهم سكك".

وتابع: "عندنا مشكلة وقف القيد ولا أريد أن أقول إنها بسبب شيكابالا لكي لا يعتقد أحد أني أخذت موقف من اللاعب، لكن الناس كلها تعلم أن شيكابالا بعد الإسماعيلي ما كانش في شيكابالا".

وتابع: “أنا اللي رجعت شيكابالا وعملت له مؤتمر والغريب إنه ما جاش المؤتمر وهرب في الفيلا بتاعتي في مراسي اللي كان واخد مفتاحها من ابني أمير”.

وأضاف: “أنا كنت محرج جدًّا وقت المؤتمر الصحفي لعدم حضور شيكابالا”.

وأردف: "أنا معظم دفاعي عن الزمالك وعن شيكابالا لأن جمهور الزمالك عنده قضية اسمها شيكابالا".

وتابع: "أنا في ضهر شيكابالا وهفضل واقف معاه وهو لاعب موهوب ويا ريت يركز في الملعب عشان ما يضيعش سنين خارج الملعب".

وقال: "ولو كان عند مشكلة في أزمة مستحقات اللاعبين كنت حضرت الاجتماع وما قولتش إن ابنك عيان زي ما اللاعبين حضرت وقالت".

شيكابالا ومرتضى منصور

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

وخرج مرتضى منصور مهاجمًا شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررًا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيًا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

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أول رد من شيكابالا على هجوم مرتضى منصور

ونشر شيكابالا بيانًا رسميًّا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي: "جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدًا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك

ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء.

* رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟! وأنا هنا لن أذيع سرًّا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

* بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ آلاف فقط كان يجب تسديدها في مواعيدها طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

وفي ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ آلاف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشًا ما يعادل ثلاثة ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونًا.

وللعلم، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تمامًا طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!! لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروفا أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي.

أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية".

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا

وقال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “في كلام إن شيكابالا “متخانق” معايا وما رضيش يحضر اجتماعي مع لعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللاعيبة المتأخرة”.

وأضاف: "لو شيكابالا عمل كدا فعلًا فدا يسيء لشيكابالا، لأن احنا حاليًّا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة.

وتابع: “شيكابالا ما قالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان”.

وأضاف: "يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي أنت بتحبه جدًّا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات.

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".