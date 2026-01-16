الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو
يستعد برشلونة لاستئناف مشواره في الدوري الاسباني لكرة القدم موسم 2025-2026، بعد الفوز على راسينج سانتاندير في دور الـ16 من كأس الملك بهدفين نظيفين.

موعد مباراة برشلونة القادمة 

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل 18 يناير، على ملعب أنويتا، في تمام الساعة العاشرة مساء، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني وذلك بعد الفوز على راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا.

أهداف برشلونة أمام راسينج 

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني من زمن المباراة عن طريق فيران توريس بصناعة من البديل فيرمين لوبيز، وأحرز لامين الهدف الثاني في الدقيقة 95 بصناعة من رافينيا.

ويدافع برشلونة عن لقبه كأس ملك إسبانيا، بعد أن حققه في النسخة الماضية على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.

وعلى صعيد آخر تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًّا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.

وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

الجريدة الرسمية