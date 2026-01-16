الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

حجب الرؤية بالكامل، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية ونصائح للسائقين

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو
الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة، اليوم الجمعة، قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. 

وكشفت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية من الساعة 3 فجر اليوم الجمعة حتى الساعة 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
 

وطالبت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 

ووجهت هيئة الأرصاد 7 نصائح لقائدي السيارات لمواجهة الشبورة الكثيفة وجاءت كالتالي:

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاجة السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدم آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

 

حالة الطقس اليوم

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09

