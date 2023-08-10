الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، اليوم ختام المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يختتم موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات مساء اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، أمام تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023.

 

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٢ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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التعليم العالي: ١٠٢ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم في التنسيق الإلكتروني.

 

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وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2023، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال  حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو 

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في تنسيق الجامعات 2023، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

تنسيق الجامعات 2023، ختام المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات غدا

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