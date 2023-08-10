الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب للمصريين: انتهزوا الفرصة واشتروا قبل ارتفاع سعره تاني (فيديو)

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب، قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر حاليًّا، سياسة العرض والطلب.
 

توقعات أسعار الذهب

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الفرصة مواتية حاليًّا لشراء الذهب في ظل استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث ارتفاع في الأسعار الفترة المقبلة.
 

 

الاستثمار في الذهب

وأضاف: "الذهب الملاذ الآمن للادخار وننصح الناس الحفاظ على قيمة أموالهم بشراء المعدن الأصفر، والاستثمار مفيد سواء في الجنيهات أو السبائك أو المشغولات الذهبية".
 

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انخفاض حاد لمؤشر الذهب العالمي، أسعار الذهب مباشر 9/ 8/ 2023

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 9-8-2023

 

وتشهد أسعار الذهب استقرارًا عالميًّا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، كما أن السوق المحلي يشهد استقرارًا طفيفًا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق المحلية ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2446.33 جنيه، وتقدم «فيتو» آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، ويمكن القول هناك حالة من الاستقرار بشكل عام  في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.


مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب امس بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2446.33 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

 

المؤشر العالمي للذهب

انخفضت بشكل طفيف أسعار الذهب العالمية بعدما أشارت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم كما هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1935.39 دولار (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1970.60 دولار للأونصة.

 

أسعار المعادن الأخرى عالميًّا 

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بينما عاد الدولار إلى الارتفاع  بنسبة 0.2% عقب الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عقب بيانات تقرير الوظائف، يذكر ان ارتفاعات الدولار خلال الفترة الماضية قد تزامنت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%. واستطاع العائد الاستقرار فوق المستوى 4% حتى بعد التراجع الذي سجله عقب بيانات الوظائف.    

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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