الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت بنسبة 150% وسعر المراوح وصل لتمن التكييف القديم

اسعار الاجهزة الكهربائية،
اسعار الاجهزة الكهربائية، فيتو

اسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة:"بدأنا ندخل في مرحلة الركود في ظل ارتفاع الأسعار ونقص السلع".

ارتفاع كبير في اسعار الأجهزة الكهربائية 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد":"أسعار الأجهزة الكهربائية منذ 2022 حتى يناير 2023 زادت بنسبة 100% بسبب جائحة كورونا وتعويم الجنيه، ثم زادت مرة أخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 الي 50% مؤخرا".

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اسعار المراوح والتكييفات

ولفت:"سعر المروحة اللى كانت بـ600 جنيه دلوقتي بقت 1250 جنيه وهناك مراوح أخرى بـ3000 جنيه بثمن تكييف زمان، واسعار التكييف تبدأ من 13000 جنيه حتي 38000 جنيه".
 

طفرة في صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية (إنفوجراف)

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع

 

في وقت سابق، أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن  رفع سعر الفائدة  يترك تأثيرًا سلبيًّا في القطاع الصناعي.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ارتفاع سعر الفائدة، مع زيادة التكلفة الإنتاجية يؤثر بالطبع في المنافسة التصديرية مع الدول الأخرى ويجعلها غير عادلة.

 

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة، سوف يترك أعباء إضافية على الصناعة والتي بالفعل تعاني أعباء أخرى تتمثل في صعوبة تدبير العملة  الصعبة  اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

 

ولفت إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع الصناعي في التوقيت الراهن والتى بالطبع تترك تأثيرا واضحا بالقطاع تتمثل في  نقص المواد الخام والواردات والتي تؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمنشآت الصناعية نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج، فضلا عن نقص الدولار وهي الأزمة التى يعانى جميع الصناع في كافة القطاعات.

 

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من بذل الجهود  لتوطين الصناعة  مما يساهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري، لافتا إلى أن زيادة تنافسية المنتج المصرى تساهم في إتاحة المزيد من الفرص بالأسواق الخارجية.

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