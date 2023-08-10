لحظة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي (فيديو وصور)
أفادت محطة إيكوافيسا التلفزيونية ورابطة محلية للصحفيين بأن فرناندو فييافيثينثيو المرشح للانتخابات الرئاسية في الإكوادور لقي حتفه خلال فعالية يوم الأربعاء.
لحظة اغتيال فرناندو فييافيثينثيو
وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.
وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.
كما أكد الرئيس الحالي جييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.
وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فرناندو فييافيسينسيو.
وكتب لاسو على منصة إكس، تويتر سابقا، "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".
وقال إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.
ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.
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