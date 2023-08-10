لحظة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي (فيديو وصور)

أفادت محطة إيكوافيسا التلفزيونية ورابطة محلية للصحفيين بأن فرناندو فييافيثينثيو المرشح للانتخابات الرئاسية في الإكوادور لقي حتفه خلال فعالية يوم الأربعاء.

لحظة اغتيال فرناندو فييافيثينثيو

وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.

#الإكوادور 🇪🇨



اللحظة التي اغتيل فيها المرشح لرئاسة الإكوادور، فرناندو فيلافيسينسيو، عند خروجه من مركز انتخابي في كيتو. pic.twitter.com/4FN7sL4W2O — Saif_CH (@CH19845854) August 10, 2023

وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.



كما أكد الرئيس الحالي جييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.

وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فرناندو فييافيسينسيو.

وكتب لاسو على منصة إكس، تويتر سابقا، "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

وقال إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.

#الإكوادور 🇪🇨



اغتيل المرشح لرئاسة الإكوادور، فرناندو فيلافيسينسيو، بعد تعرضه لهجوم في حدث انتخابي في كيتو. pic.twitter.com/ExcjapMW5o — Saif_CH (@CH19845854) August 10, 2023



ولم يحصل فيلافيسنسيو على عدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المقررة في 20 أغسطس، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي.

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