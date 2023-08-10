الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال بالجيش ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.

جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. 

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.

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يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضا إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات وبما يحافظ على وضعية الجاهزية للقتال دائمًا.

 

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وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون التدريبات العسكرية

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