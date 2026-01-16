استعدادا لشهر رمضان، طريقة تجهيز كفتة خضار للتفريز

18 حجم الخط

في إطار الاستعداد لشهر رمضان، تسعى كثير من ربات البيوت إلى تجهيز أكلات صحية وسهلة التحضير تساعد على توفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام، دون التفريط في القيمة الغذائية أو الطعم الشهي.

وتُعد كفتة الخضار من الخيارات الذكية والمحببة، فهي وجبة خفيفة على المعدة، اقتصادية، ومناسبة للكبار والصغار، كما يمكن تقديمها مقلية أو بالفرن حسب الرغبة.



والأهم أنها تحتمل التفريز لفترة جيدة دون أن تفقد قوامها أو نكهتها إذا تم تجهيزها بالطريقة الصحيحة.





لماذا كفتة الخضار خيار مثالي لرمضان؟

كفتة الخضار تجمع بين عدة فوائد مهمة؛ فهي غنية بالألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول، وتحتوي على فيتامينات ومعادن متعددة حسب نوع الخضار المستخدم، كما أنها أقل في الدهون مقارنة بكفتة اللحوم. لذلك فهي مناسبة لوجبات الإفطار الخفيفة أو السحور، ويمكن تقديمها بجانب السلطة أو الأرز أو داخل العيش كساندويتش سريع.





مكونات كفتة الخضار الأساسية

يمكن تنويع الخضار حسب المتوفر، لكن الوصفة الأساسية تعتمد على:

2 ثمرة كوسة مبشورة ومعصورة جيدًا من الماء

2 ثمرة جزر مبشورة

ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة ومهروسة

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا أو مبشورة ومعصورة

نصف كوب بقدونس أو شبت مفروم ناعم

نصف كوب بقسماط ناعم أو شوفان مطحون

بيضة واحدة (اختياري حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

بهارات حسب الذوق (كمون، بابريكا، كزبرة ناشفة)

مكونات كفتة الخضار



طريقة التحضير الصحيحة قبل التفريز

تحضير الخضار:

بعد غسل الخضار جيدًا، تُبشر الكوسة والجزر وتُعصر الكوسة والبصل جيدًا للتخلص من أي ماء زائد، لأن الرطوبة الزائدة تؤدي إلى تفكك الكفتة بعد التفريز.



الخلط:

في وعاء كبير، تُخلط الخضار المبشورة مع البطاطس المهروسة، ثم يُضاف البقدونس أو الشبت والبقسماط والبهارات والبيضة إن استُخدمت. يُعجن الخليط جيدًا باليد حتى يتماسك ويصبح سهل التشكيل.



اختبار القوام:

يُفضل تشكيل قطعة صغيرة وتجربتها في الطاسة أو الفرن، للتأكد من الطعم والقوام، ويمكن تعديل الملح أو إضافة بقسماط إذا كان الخليط طريًا أكثر من اللازم.



التشكيل:

تُشكل الكفتة حسب الرغبة (أصابع أو أقراص)، وتُرص في صينية مبطنة بورق زبدة دون تلامس.



الطريقة الصحيحة لتفريز كفتة الخضار

توضع الصينية في الفريزر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تتماسك الكفتة.

بعد ذلك تُنقل الكفتة إلى أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق، مع كتابة تاريخ التحضير.

يمكن حفظ كفتة الخضار في الفريزر لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر دون فقدان الجودة.



طريقة الاستخدام بعد التفريز

عند الحاجة، لا يُفضل إذابة الكفتة تمامًا في درجة حرارة الغرفة. يمكن إخراج الكمية المطلوبة وطهيها مباشرة:

إما في الفرن مع رشة زيت خفيفة

أو في طاسة غير لاصقة

أو قليها في زيت ساخن لمن يفضل الطعم التقليدي



نصائح لضمان نجاح كفتة الخضار

التخلص التام من السوائل الزائدة هو سر نجاح الوصفة.

استخدام بقسماط ناعم يساعد على امتصاص الرطوبة.

التنويع في الخضار مثل إضافة بروكلي أو قرنبيط مسلوق ومفروم يرفع القيمة الغذائية.



في النهاية، تجهيز كفتة الخضار للتفريز قبل رمضان خطوة عملية وموفرة، تمنحك وجبة صحية وسريعة في أيام الصيام، وتساعدك على الاستمتاع بالشهر الكريم دون ضغط المطبخ اليومي.

