الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

قبل ساعات من نشر بيانات التضخم الأمريكية، تعرف على سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق، اليوم الخميس، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

مؤشر الدولار

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين تغيرا يذكر ووصل إلى 102.50 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما تراوح بين 101.98 و102.80 تقريبا هذا الأسبوع.

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الاقتصاد الأميركي

واستفاد الدولار من الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب سلسلة متواصلة من البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، فيما تتزايد التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الأميركي هبوطا طفيفا في ظل تراجع وطأة ضغوط الأسعار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8 % على أساس سنوي في يوليو.

كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الدولار أمام الين عند 143.79 ين بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو عند 143.90 ين.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.09695 دولار.

وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 % إلى 7.2235 للدولار في المعاملات الخارجية.

وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت الشهر الماضي، بعد أن أشار تقرير في اليوم السابق إلى تراجع بأكبر من المتوقع في كل من الواردات والصادرات.


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