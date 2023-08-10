الأول كناسة دكان والتاني مات، طارق الشناوي يعلن رأيه الصادم في فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

محمد هنيدي ومحمد رمضان، كشف الفنان طارق الشناوي، عن رأيه الصادم في فيلمي "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.

صدمة طارق الشناوي من هنيدي ومحمد رمضان

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي": "فيلمي مرعي البريمو، وع الزيرو، صدموني الصراحة".



أزمة فيلم مرعي البريمو وع الزيرو

وتابع: "فيلم مرعي البريمو كناسة دكان محمد هنيدي، أما فيلم ع الزيرو العملية نجحت والفيلم مات، وما أقدرش أقول غير كدا، لأني مصدوم في الفيلمين، والمقارنة كانت بين الضعيف والأضعف، الضيف البريمو والأضعف ع الزيرو".



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تفوق هنيدي على محمد رمضان

ولفت: "محمد هنيدي تفوق رقميًّا على محمد رمضان ليس بسبب قوة هنيدي ولكن بضعف فيلم محمد رمضان، ضعف ع الزيور يتحمله الكاتب والمخرج ".



كسرة محمد رمضان

وأشار: "محمد تعرض لكسرة كبيرة لأنه مرتين وراء بعض فيلم هارلي وقع، وبعدها بشهرين بيقع له كمان فيلم، ويتكسر جماهيري مرتين وراء بعض دي مشكلة كبيرة".



ويواصل الفنان محمد هنيدي في تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد مرعي البريمو الذي عاد به للجمهور بعد فيلمه الأخير “نبيل الجميل أخصائي التجميل”.

وحقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي الثلاثاء فى أحدث ليالي عرضه 801 ألف و279 جنيهًا في صالات العرض.

وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم، فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.