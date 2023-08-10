ميريام فارس تتصدر تويتر بعد ديو الساحل الشمالي مع محمد منير، ومتابعون: أيووه على اللهجة الإسكندراني
احتل المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا وأبرز موقع التدوينات تويتر عبر أن طرحت أغنية جديدة رفقة الكينج محمد منير والتي تحمل عنوان “الساحل الشمالي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وللمرة الأولى تغنت ميريام باللهجة الإسكندرانية.
وجاءت تعليقات متابعي تويتر مشيدة بأداء الفنانة اللبنانية ورشاقتها حيث علق البعض قائلًا: "ملكة المسرح ميريام فارس ترند (رقم 1) في مصر بعد إطلاق الديو الغنائي اللي يجمعها بالكينج محمد منير بعنوان “الساحل الشمالي.. ميريام فارس تتركز في الترند مثل العادة بمجرد ذكر عمل جديد أو نشاط فني تكون.. ترند الأغنية رائعة وأيووه على اللهجة الإسكندراني بصوتك.. ميريام فارس ترند في قطر بالإضافة إلى مصر ولبنان”.
كما جاءت تعليقات أخرى: "ملكة المسرح ميريام فارس والكينج محمد منير يتصدرون الترند في مصر بعد إعلان الديو الغنائي الذي سيجمعهما بعنوان الساحل_الشمالي".
أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير وميريام فارس
طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديد التي جمعته بالفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي تحمل عنوان “الساحل الشمالي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
أغنية الساحل الشمالي للكينج محمد منير وميريام فارس من كلمات وألحان و توزيع موسيقي محمد رحيم وجيتار شريف فهمي.
حفل محمد منير في العلمين الجديد
وشهدت مدينة العلمين الجديدة مؤخرا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.
وتقول كلماتها الساحل الشمالي:
بتعدي عن يميني وتعدي عن شمالي
جننتي البحر كله في الساحل الشمالي
يا اسمر مالك ومالي سيبني اتشمس فحالي
ومتشغليش في قلبي دا انا قلبي لسه خالي
انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي
هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه
بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة
قالي مفيش غير بطاطا
طب مش عايز جاتوه
بردون وحياة ابوكا
لأ ماتخدنيش في دوكا
انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا
انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني
التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه
استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة
خد يبتاع الكارته وصلني عشان بتوه
الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع
من بحري وصيتي ذائع وهاتوا القرش أسالوه
دي عيونك ساعة العصرية دي مصدر الهام
خدي بس يابنت ياعسلية وبلاش أفلام
اصفر يا جمال العربية هي موديل كام
يا عبيطة دة صدر الحنية ولا 100 فاندام
قلب العاشق بيلاغي في المستيكا النداغي
مزازيك دقت في دماغي تراباتاتاتو
نازلة يادوب مالطيارة ولاقيت الناس منهارة
ده يادوب شافوا النضارة حدش شاف
ازاي نسمة عصاري تهف تغير مساري
تتعدى حدود حنيني تقتلني فعقر داري
انا حاسة قلبي غنى والحب اداني رنة
بيقولوا مصر حلوة لأ بجد مصر جنة
انا كنت فحالي ماشي بسأل عمك غباشي
هو المشمش مجاشي قال بس انتوا الحقوه
بسأل عالشيوكولاته رد عليه بألاطة
قالي مفيش غير بطاطا
طب مش عايز جاتوه
بردون وحياة ابوكا
لأ ماتخدنيش في دوكا
انا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا
انا لسه جاي تاني من عند الفكهاني
التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه
استنى لشهر ستة هتلاقي فكل حتة
خد يبتاع الكارته وصلني عشان بتوه
الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع
من بحري وصيتي ذائع وهاتوا القرش أسالوه
دي عيونك ساعة العصرية دي مصدر الهام
خدي بس يابنت ياعسلية وبلاش أفلام
اصفر يا جمال العربية هي موديل كام
يا عبيطة دة صدر الحنية ولا 100 فاندام
قلب العاشق بيلاغي في المستيكا النداغي
مزازيك دقت في دماغي تراباتاتاتو
نازلة يادوب مالطيارة ولاقيت الناس منهارة
ده يادوب شافوا النضارة حدش شاف التاتو
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