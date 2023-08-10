يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

يقلدون المواشي لاعتقادهم بأنهم أبقار في الأصل، مقطع فيديو غريب ضجت به صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا كبيرا.. فما قصة الفيديو.

مقطع فيديو مثير

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص، وهم يلبسون أزياء تشبه الخرفان ويقلدون حركاتهم وأصواتهم وسط حشود تتفرج عليهم.

وعلق الناشرون بالقول "هؤلاء يعتقدون أنه كان يجب أن يولدوا أبقارا"، وأضافت منشورات "هذا أحد أنواع الجندر الكثيرة".

عرض فني



لكن الادعاء الذي يراد به انتقاد "حرية الاختيارات الجندرية" مضلل، والفيديو لا يظهر أشخاصا يؤمنون بأنهم حيوانات في الأصل.

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وتقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إلى "مقالات إخبارية" تتضمن المشاهد نفسها مع الإشارة إلى أنها من عرضٍ فني لفرقة كندية تدعى "Corpus".

ويمكن بالبحث العثور على مقاطع فيديو لهذا العرض منشورة في يوتيوب على القناة الرسمية للفرقة الفنية.

وجاء في التفاصيل أن هذا العرض الذي يدعى "الخرفان" هو إعادة إنشاء مشهد ريفي يحاكي سلوك هذه الحيوانات وفق نظرة سريالية.

وسبق للفرقة أن أدت عرض "الخرفان" في أكثر من 25 بلدا وضمن أكثر من 100 مهرجان.