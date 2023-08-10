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اقتصاد

بعد مغادرة أكثر من نصف مستخدمي التطبيق، هذا ما تفعله ميتا لإنعاش ثريدز

تطبيق ثريدز، فيتو
تطبيق ثريدز، فيتو

تطبيق ثريدز، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يعتزم مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق ثريدز التابع للشركة  وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

 

خصائص جديدة لتطبيق ثريدز

قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام.

 

تطبيق ثريدز الجديد

وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو.

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وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو استمعت رويترز لتسجيل صوتي له إن ميتا تنظر في إضافة مزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة‭‭ ‬‬في أثناء المرور على صفحة إنستجرام".

وقال زوكربيرج في منشور اليوم إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.

 

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مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز تطبيق ثريدز تويتر منصة إكس

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