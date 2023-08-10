الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

فتنة المال وزيزو، هذه شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أحمد فتوح، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يطلب فسخ عقده مع ناديه بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سوف يعقد جلسة جديدة بالساعات المقبلة مع النادي، حيث حدد رغبته في الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة".

وأضاف أمير هشام: "فتوح طالب أيضًا الحصول على نفس القيمة المادية التي يحصل عليها أحمد سيد زيزو أو الاقتراب من راتبه السنوي، حتى يوافق على التجديد".

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وكانت انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن أحمد فتوح يسعى لفسخ تعاقده مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري بسبب مستحقاته المتأخرة.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم القادم 2023- 2024.

أحمد فتوح، فيتو 

يعقد مسؤولو نادي الزمالك، جلسة جديدة مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يفتح مسؤولي الزمالك مع الحارس ملف تجديد تعاقده والاتفاق على بعض البنود الخاصة بالعقد.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لم يستقر على المكان الذي سيقيم في المعسكر.

وشدد الجهاز الفني أن هناك جلسة ستجمع الجهاز الفني بالكامل خلال أسبوع وسيتم الاتفاق على خطة الفريق والإعداد للموسم الجديد.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرًا طبيًّا عن تأهيل الونش.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو على متابعة تأهيل الونش الذي يخضع له فى الإمارات لمعرفة عودته للتدريبات.

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احمد فتوح أحمد سيد زيزو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس

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