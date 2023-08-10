الخميس 10 أغسطس 2023
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تريند

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

المهندس نجيب ساويرس،
المهندس نجيب ساويرس، فيتو

نجيب ساويرس، رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على هجوم متابع بـ"تويتر"، على نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والفنان محمد رمضان.

 

ساويرس يرد على هجوم ضد صلاح ومحمد رمضان

وقالت المتابع يدعى “د مصري حر” في هجومه على الثناني مرفقًا صورة تجمع مو صلاح ومحمد رمضان: "عمرك فكرت ليه بتحب رغوة النسكافيه بس بتقرف من رغوة الشاي مع إنهم الاتنين زي بعض يعني؟! أقول لك ليه.. علشان الهوى.. أنت كيفك كدا!! محمد صلاح ومحمد رمضان الاتنين بيقدموا للمجتمع اللا شيء.. فعلًا ولا أي حاجة ليها قيمة.. شوية مخدرات وضياع الوقت والعمر".

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وجاء رد “ساويرس” لاذعًا ليقول له: "أنت لا مصري ولا حر".

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير

وأمس الأربعاء علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على حديث وزير النقل كامل الوزير، الذي قال إن "الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنين بيرموا عليها تراب".

وقال المهندس نجيب ساويرس إن كلام الوزير صحيح، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ليست لديه ثقافة المحافظة على أملاكه أو تراثه. 


وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حديث كامل الوزير: "للأسف كلام الوزير كامل صحيح! شعبنا ليس لديه ثقافة المحافظة علي أملاكه أو تراثه.. بداية من حفر الأسامي علي الآثار إلى تكسير مقاعد القطارات والأتوبيسات وإلقاء المهملات من شبابيك السيارات!"


وجاء تعليق نجيب ساويرس ردًا على عضو البرلمان السابق محمد أبو حامد، الذي قال عن حديث كامل الوزير: "مثل هذه التصريحات لها تأثير في غاية السوء والسلبية على المواطنين، ولا يصح أبدًا أن تصدر من مسئول حكومي، المال مال الشعب، والقروض يسددها الشعب".

وتابع محمد أبو حامد قائلًا: "والأصل أن هذه المشروعات هدفها الأساسي خدمة المواطنين، بالتأكيد هناك سلبيات في سلوكيات البعض عند استخدام المرافق العامة، لكن إصلاح هذه السلوكيات لا يكون بمثل هذه التصريحات".

 

ساويرس يدافع عن أبو تريكة

كما كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة سابقة عن رأيه في لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وذلك عندما سأله أحد المتابعين عما إذا كان أبو تريكة إرهابيا. 

وعن أبو تريكة أجاب  المهندس نجيب ساويرس قائلا إن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة ليس إرهابيًا، مؤكدًا أنه يعارض كلامه وأفكاره، لكنه ليس إرهابيا.  

وكان أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس سأله عن رأيه في أبو تريكة فقال: "وهو أبو تريكة إرهابي يا باشمهندس؟ أنا راضي ضميرك بالله عليك".

فأجابه رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: "لا طبعًا… هو دا كلام يخش العقل؟ أنا معارض لكلامه وأفكاره.. لكن إرهابي..؟؟". 

 

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نجيب ساويرس محمد صلاح محمد رمضان ساويرس يدافع عن أبو تريكة

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