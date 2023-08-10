الرئيس الباكستاني يحل البرلمان والحكومة تمهيدا للانتخابات
أعلنت الرئاسة الباكستانية أن الرئيس عارف علوي حل، يوم الأربعاء، كلًّا من الحكومة والبرلمان في خطوة إجرائية تمهيدًا للانتخابات التي تقول السلطات إنّها قد لا تجري قبل العام المقبل.
وقالت الرئاسة في بيان إنَّ “الرئيس حلَّ الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء”.
وتأتي الخطوة تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد للانتخابات.
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكنَّ حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجَّح.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزِّز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيَّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذرًا من أنَّ ذلك قد يؤدِّي لتأجيل الانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز “50 إلى 60 يومًا”.
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