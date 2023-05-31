أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

شهدت نقابة المهندسين أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة وارتجاع المريء

سعر دواء ezogast 40 mg، ارتفع سعر دواء ezogast 40 mg إلى 109 جنيهات للعبوة التي تحتوي علي شريطين ويبلغ سعر الشريط 54.5 جنيه.

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

لغز كبير أحاط بجثمان راهبة لم يتحلل منذ وفاتها عام 2019 وهي الواقعة غير مألوفة، حيث توافد المئات على بلدة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية لرؤية جثمان الراهبة.

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

انتخابات نقابة المهندسين، علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، بعد اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

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زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند في نيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت جرينتش.

كوريا الشمالية تعلن تحطم قمر الاستطلاع العسكري في البحر

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري في مياه البحر أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم.

نائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء بعد اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين (بث مباشر)

انتخابات نقابة المهندسين، خرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

كشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن النجم العالمي الأسطوري آل باتشينو ٨٣ عامًا، ينتظر مولودًا جديدًا، من حبيبته الكويتية الأصل نور الفلاح ٢٩ سنة.

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

عُثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في ليبيا عهد العقيد معمر القذافي، جثة هامدة في عملية قتل غامضة.

غدا.. بدء إغلاق هرم خوفو أمام الزيارة تمهيدا لترميمه وصيانته

يبدأ المجلس الأعلى للآثار، غدًا الخميس، تنفيذ قرار إغلاق الزيارة بـ هرم خوفو الأكبر من الداخل بمنطقة أهرامات الجيزة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة.

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون

سقف الدين الأمريكي، اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه، اليوم الأربعاء.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 31 -5 -2023، مؤكدة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخرًا في تقاريرٍ صحفية.

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

الإعفاء الجمركي على الذهب، كشفت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، حجم كمية الذهب التي دخلت مصر منذ تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج.

مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل أهالي بلدة جالود في نابلس ووقوع عشرات الإصابات (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة ٢٠ فلسطينيًّا، وحدوث أضرار كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين.

غرفة الجيزة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البيض

قال أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن قطاع السلع الغذائية يسوده حالة من قلة القوى الشرائية، والركود في بعض السلع الغذائية التي على رأسها منتجات الألبان والبيض، وبعض المواد الغذائية الأخرى.

شيرين عبد الوهاب عن تركي آل الشيخ: مدلعين على حسه وإيده ممدودة لينا (فيديو)

عبرت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بعد نجاح حفلها الذي أقيم مساء الأحد الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير.

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

انتخابات نقابة المهندسين، علق الإعلامي شريف عامر، على الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لـ نقابة المهندسين والتي أقيمت في أرض المعارض، بعد اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

الأهلي، كشف ياسين منصور الرئيس السابق لشركة الأهلي، عن حقيقة تفكيره بالترشح لرئاسة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة.

وقال ياسين منصور في تصريحات تليفزيونية: “الترشح لرئاسة الأهلي شرف لأي شخص”.

حسام حبيب يكشف تفاصيل الدويتو الجديد مع شيرين عبد الوهاب ويثير أزمة مدير أعمالها

أعلن الفنان حسام حبيب، تفاصيل أغنية دويتو جديد له مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي من المقرر أن تُطرح خلال الفترة المقبلة.

توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب، والشعبة تكشف السبب

يتابع المواطنون من كثب التحركات السعرية في سوق الذهب، ارتفاعًا وانخفاضًا ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء، فمنهم من يريد الاستثمار في المعدن الأصفر، وهناك مواطنون يستعدون لإقامة حفلات الخطوبة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وبين توقعات البعض باستمرار تراجع أسعار الذهب في الأسواق، هناك من يؤكد أن الذهب سيعاود الارتفاع في السوق المحلي مرة أخرى.

المقاولون العرب يكشف سر رفض رحيل عمر فايد للأهلي

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إنه بالفعل النادي الأهلي طلب من قبل التعاقد مع عمر فايد مدافع الفريق خلال الفترة الماضية.

حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرة مسيرة

أعلن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار في روسيا، صباح اليوم الأربعاء، أن حريقًا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه بسبب سقوط طائرة بدون طيار، ولم يصب أحد، وتمت السيطرة على الحريق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في مصر، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر، اليوم الأربعاء 31-5-2023.

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص بآلة حادة، في إحدى صالات الأعراس وخلال حفل زفاف بدولة الكويت.

وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آلة حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربًا.

بث مباشر.. لحظة عودة رئدا الفضاء السعوديان إلى الأرض (فيديو)

حط رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 ايام، وظهر الرائدين يلوحان بأيديهم، في لحظة تاريخية.