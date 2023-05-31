الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

طارق النبراوي، فيتو
طارق النبراوي، فيتو

انتخابات نقابة المهندسين، علق المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، بعد اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

 

تعليق طارق النبراوي على الأحداث

وقال طارق النبراوي في فيديو مسجل له تعليقًا على أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين: كل التحية والتقدير للجمعية العمومية لنقابة المهندسين لحضورهم التاريخي وبحضور 24 ألف مهندس، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي جمعية عمومية لأي نقابة، فقد جاءوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو.

-إعلانات-

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة.. وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي.. وأطمئن المهندسين ان معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه لقسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة وكل من أساء لمصر وأساء لحق نقابة المهندسين". 

وأكمل نقيب المهندسين: أتقدم بطلبات لرئيس الجمهورية، أولًا بضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية.. وفتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل من تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين.. وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية للقضاء.

طارق النبراوي، فيتو

اقتحام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين 

واقتحم عشرات المجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبًا للمهندسين.

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديد من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة به.

نائبة تتقدم ببلاغ بعد الاقتحام  

وخرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".

وتابعت: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".

وأضافت: “ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة وده بلاغ لكل الجهات الرقابية وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق".

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

مهزلة في انتخابات المهندسين، مجهولون يقتحمون مقر الجمعية العمومية، تكسير صناديق الاقتراع وتمزيق الأوراق، ونائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس طارق النبراوي طارق النبراوي نقيب المهندسين انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين

مواد متعلقة

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

مهزلة في انتخابات المهندسين، مجهولون يقتحمون مقر الجمعية العمومية، تكسير صناديق الاقتراع وتمزيق الأوراق، ونائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء

نائبة تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء بعد اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين (بث مباشر)

وكيل نقابة المهندسين: 7 آلاف عضو سجلوا بالجمعية العمومية حتى الآن (صور)

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية