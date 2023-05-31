غرفة الجيزة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البيض

قال أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن قطاع السلع الغذائية يسوده حالة من قلة القوى الشرائية، والركود في بعض السلع الغذائية التي على رأسها منتجات الألبان والبيض، وبعض المواد الغذائية الأخرى.

تداخل المواسم السبب الرئيسي في حالة الركود بقطاع المواد الغذائية

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة في تصريح لـ «فيتو»: "الحالة التي تمر بها السواق، تعد طبيعية مع تداخل المواسم، وانشغال المواطنين بتدبير الضروريات من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة، فنحن في فترة موسم امتحانات، وعليه ينصب تفكير الأسرة المصرية على تدبير احتياجات أبنائهم خلال الامتحانات، وبعض العائلات أنهت أبنائهم فترة الامتحانات، فذهبوا إلى المحافظات والمدن الساحلية والمصايف".

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موسم المصايف وانتعاش الحركة التجارية في المناطق الساحلية

وأشار إلى أن هذا الفترة التي تبدأ من منتصف مايو حتى قرب بدء العام الدراسي الجديد، تكون الفترة التي يذهب المصريون إلى المصايف، وعليه تحدث حالة من الركود في القاهرة والجيزة مقابل زيادة على الشراء وانتعاش للحركة التجارية في المدن الساحلية، التي تعد هذه الفترة موسمًا رائجًا لها.

ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن منتجات الألبان من السلع التي أثرت فيها قلة القوة الشرائية من قبل المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار منتجات الألبان، التي تأثرت بارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلي، والأزمات العالمية التي أثرت فيث حركة التجارة العالمية.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق

وأكد «عتابي» انخفاض أسعار البيض في الأسواق متأثرًا بحالة الركود، وعزوف المواطنين عن شراء البيض مع ارتفاع أسعار الكرتونة إلى 150 جنيهًا، خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، متأثرة بأزمة نقص الأعلاف وزيادة سعره، مما أثر في مربي الدواجن وشركات إنتاج البيض، وقلت الكميات المطروحة من البيض في الأسواق، ولكن مع زيادة حالة الركود في القطاع أجبر أصحاب الشركات على خفض أسعار البيض في الأسواق، ليتراجع سعر كرتونة البيض لـ 90 جنيهًا.

توقعات بانخفاض أسعار البيض

وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، استمرار انخفاض أسعار البيض، خاصة مع نجاح الحكومة في حل أزمة نقص كميات الأعلاف، باستمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق، ومع الدورات الإنتاجية الجديدة سيطرح البيض بأسعار تقل عن السعر الحالي، خاصة وأن فترة الصيف يقل الإقبال على شراء البيض، الذي يزيد الإقبال عليه بالشراء في فترة المدارس.

استقرار أسعار السلع الغذائية الأخرى في السوق

وأشار أحمد عتابي، إلى أن أسعار السلع الغذائية الأخرى مستقرة في الأسواق دون تحركات سعرية أو ارتفاعات، مع زيادة المعروض منها في الأسواق، وقلة الطلب على الشراء، مما أحدث نوعًا من ثبات الأسعار دون تغير، إذ يحكم السوق القاعدة الاقتصادية الشهيرة العرض والطلب، فمع زيادة المعروض من السلع الغذائية وتناسب الطلب أو قلته تنخفض الأسعار، ومع قلة المعروض من السلع وزيادة الطلب عليها بالشراء ترتفع الأسعار.