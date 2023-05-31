المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

الإعفاء الجمركي على الذهب، كشفت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، حجم كمية الذهب التي دخلت مصر منذ تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج.

حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي

وقالت خلال لقائها في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج، دخل مصر حوالي 112 كيلو من الذهب حتى يومنا هذا.

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وطالبت مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، القادمين من الخارج بالإفصاح عن كمية الذهب القادمة معهم.

وتابعت: "هذا الإفصاح لا يوجد مشكلة في ذلك وهذا لغرض الحصر ليس أكثر وبنسبة كبيرة الجرام بيكون حوالي 80 جنيهًا مصنعية في المتوسط".

وأضافت أن القادمين من الخارج يلجأون إلى السبائك الذهبية وغالبًا يكون مكتوبًا عليها العيار والوزن والأمر بيكون بسيط جدًا، مشيرا إلى عدم ورود أي شكاوى بخصوص الذهب منذ اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي.

إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية

وأصدرت الحكومة بداية شهر مايو الجاري قرارًا أعفت بموجبه الذهب الذي بحوزة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على (المصنعية).

وأكدت الحكومة أن القرار سيبقى ساريا لمدة 6 أشهر.

ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد أن حقق مستوى تاريخيا غير مسبوق.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2014 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1566 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18600جنيهًا.