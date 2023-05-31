اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

عُثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في ليبيا عهد العقيد معمر القذافي، جثة هامدة في عملية قتل غامضة.

وأفادت مصادر العربية الحدث، اليوم الأربعاء، باغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها.

كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة.

مصادر #الحدث: اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات #القذافي بالرصاص في #سبها والعثور على جثتة وعليها آثار طلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/Icphip99bG — ا لـحـدث (@AlHadath) May 30, 2023

آخر ظهور لمحمد السنوسي

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

كان آخر ظهور للمغدور به (إمحمد) نجل عبد الله السنوسي في ديسمبر 2022، مهددا بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاق والده pic.twitter.com/s6jYdaToMR — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 30, 2023

ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطًا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأمريكي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.

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محمد عبد الله السنوسي، فيتو

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جدًا منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عامًا، وهو لا يزال ملاحقًا من المحكمة الجنائية الدولية.