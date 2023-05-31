الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

محمد عبد الله السنوسي،
محمد عبد الله السنوسي، فيتو

عُثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في ليبيا عهد العقيد معمر القذافي، جثة هامدة في عملية قتل غامضة.

وأفادت مصادر العربية الحدث، اليوم الأربعاء، باغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها.

كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة.

آخر ظهور لمحمد السنوسي 

وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.

ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد الله السنوسي، ضغوطًا للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأمريكي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير.

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محمد عبد الله السنوسي، فيتو

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جدًا منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عامًا، وهو لا يزال ملاحقًا من المحكمة الجنائية الدولية.

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