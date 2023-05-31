الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل أهالي بلدة جالود في نابلس ووقوع عشرات الإصابات (فيديو)

هجوم المستوطنين على
هجوم المستوطنين على منازل الفلسطينيين، فيتو

هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة ٢٠ فلسطينيًّا، وحدوث أضرار كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفاد تقرير، أن من بين الإصابات ٣ بالرصاص المطاطي و٧ بالحجارة، فيما أصيب أطفال وشبان بالاختناق خلال المواجهات بالبلدة.

كما أكد التقرير، على نجاة عائلة فلسطينية من الموت بعد اندلاع النيران في المنزل عقب اعتداءات استيطانية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المستوطنين انسحبوا من أطراف بلدة جالود عقب هذه المواجهات العنيفة.

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إطلاق نار من قبل المستوطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار مساء الثلاثاء، تجاه أهالي بلدة جالود جنوبي نابلس.

وذكرت إذاعة الأقصى أن مستوطنين أطلقوا النار تجاه أهالي بلدة جالود جنوبي نابلس، وهاجموا منازل وممتلكات المواطنين في القرية.

وناشد الأهالي عبر مكبرات الصوت في مساجد جالود للتصدي لهجوم المستوطنين على القرية.

وأشارت إذاعة الأقصى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقطعان المستوطنين في جالود.

هجوم المستوطنين على منازل الفلسطينيين

شهداء الأقصى تتبنى مقتل حارس أمن بمستوطنة

تبنت كتائب شهداء الأقصى عملية قتل حارس أمن بمستوطنة إسرائيلية شمال طولكرم، فيما توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصفية منفذي العملية، في الوقت الذي أصيب فيه جندي من قوات الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرًا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش".

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، نقلًا عن ضابط في جيش  الاحتلال الإسرائيلي، بأن "عملية اليوم تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد".

وقال إن خلية منظمة تقف خلفها وخططت لها جيدًا، حيث أصيب المستوطن "مئير تماري" بجراح بالغة، ما لبث أن أعلن مقتله في المستشفى متأثرًا بجراحه.

وأوضح الضابط الإسرائيلي قائلًا: "تتسم عملية اليوم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار اتجاه موقع من بعيد، نتحدث عن خلية خططت جيدًا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية باتجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".

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مستوطنون إسرائيليون الفلسطينيين مدينة نابلس نابلس بنيامين نتنياهو

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