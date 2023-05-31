زيادة في سعر دواء شهير لعلاج الحموضة وارتجاع المريء

سعر دواء ezogast 40 mg، ارتفع سعر دواء ezogast 40 mg إلى 109 جنيهات للعبوة التي تحتوي علي شريطين ويبلغ سعر الشريط 54.5 جنيه.

سعر دواء ezogast 40 mg

ويستخدم دواء ezogast 40 mg في علاج أمراض الجهاز الهضمي وارتجاع المريء وحموضة المعدة.

ويشهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار الأدوية حيث ارتفعت أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف.

وجاءت الزيادة في الأسعار كالتالي:

١- systane original من ١٤٥ جنيهًا إلى ٢٥٥ جنيهًا.

2- systane altra من ١٨٥ إلى ٢٩٠ جنيهًا.



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زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

وكانت بعض أنواع المضادات الحيوية شهدت ارتفاعا في أسعارها بسوق الدواء المصري.

أسعار المضادات الحيوية

وفي رصد لعدد من تلك الأصناف بحسب أصحاب الصيدليات، تضمنت أهم الأصناف التي شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية:

١- أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.

٢- كلافيموكس ١جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.

٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.

٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.

٥- ميجاموكس ٦٢٥ أقراص بسعر ٧٥ جنيهًا.

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضًا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

تسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية

وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.