الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

غدا.. بدء إغلاق هرم خوفو أمام الزيارة تمهيدا لترميمه وصيانته

الأهرامات، فيتو
الأهرامات، فيتو

يبدأ المجلس الأعلى للآثار، غدًا الخميس، تنفيذ قرار إغلاق الزيارة بـ هرم خوفو الأكبر من الداخل بمنطقة أهرامات الجيزة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة.

 

كما قرر المجلس الأعلى للآثار فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل طوال فترة غلق هرم خوفو، وذلك اعتبارًا من غدا الخميس أيضًا.

 

المجلس الأعلى للآثار

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في تطبيق زيادات جديدة على أسعار الزيارة لعدد من المواقع الأثرية للزائرين الأجانب اعتبارًا من شهر مايو الجاري، على أن تطبق زيادات جديدة على عدد آخر من المواقع اعتبارا من شهر يونيو المقبل.

-إعلانات-


وتشمل قائمة المواقع الأثرية التي سيتم زيادتها خلال شهر يونيو المقبل كلًّا من:
- منطقة آثار الهرم من 240 إلى 360 جنيهًا.
- المتحف المصري بالتحرير من 200 إلى 300 جنيه.
- معبد الكرنك من 220 إلى 300 جنيه.
- وادي الملوك من 260 إلى 400 جنيه.
- الدير البحري من 160 إلى 240 جنيهًا.
- معبد الأقصر من 180 إلى 260 جنيهًا.
- معبد إدفو من 200 إلى 300 جنيه.
- معبد كوم إمبو من 160 إلى 240 جنيهًا.
- معبد فيله من 200 إلى 300 جنيه.
- قلعة صلاح الدين من 200 إلى 300 جنيه.
- منطقة سقارة من 200 إلى 300 جنيه.
- المسلة الناقصة من 80 إلى 120 جنيهًا.
- مسجد السلطان حسن من 80 إلى 120 جنيهًا.
- المتحف القبطي من 100 إلى  150 جنيهًا.
- معبد سيتي الأول من 100 إلي 120 جنيهًا.
- مقابر دير المدينة من 100 إلى 140 جنيهًا.
-معبد أبوسمبل من 260 إلى 400 جنيه.

 

زيادات أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية

فيما بدأت عدد من المواقع الآثرية اعتبارًا من شهر مايو الجاري تطبيق الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر دخولها للزائرين الأجانب وهي:
- متحف ميت رهينة من 80 إلى 100 جنيه.

- ‏وادي الملكات من 100 إلى 120 جنيهًا.

- ‏مقبرة توت عنخ آمون من 300 إلى 360 جنيهًا.

- ‏معبد هابو من 100 إلى 140 جنيهًا.

- ‏آثار دهشور من 60 إلى 100 جنيه.

- ‏كوم الشقافة من 80 إلى 100 جنيه.

- ‏قلعة قايتباي من 60 إلى 100 جنيه.

- ‏متحف الإسكندرية القومي من 100 إلى 120 جنيهًا.

- ‏ كوم الدكة من 80 إلى 100 جنيه.

- ‏عمود السواري من 80 إلى 100 جنيه.

- ‏مقبرة نفرتاري من 1400 إلى 1600 جنيه.

- ‏مقابر بني حسن من 60 إلى 100 جنيه.

- ‏تل العمارنة من 60 إلى 100 جنيه.

- ‏معبد دندرة من 120 إلى 150 جنيهًا.


وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الزيادات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للآثار على أسعار تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية لن تشمل كافة المواقع الأثرية، مؤكدًا أن الزيارة لن تشمل تذاكر الزائرين المصريين.

 

أسباب الزيادة

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الزيادات تأتي في إطار العمل على رفع إيرادات المجلس وتدعيمًا لموازنته بما يساهم في مشروعات الترميم والصيانة وإنشاء متاحف جديدة وتخفيض منسوب المياه الجوفية وغيرها من المشروعات للحفاظ على المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مختلف المواقع الأثرية في مصر ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار خاصة وأن موازنة المجلس ذاتية.

وأوضح عمرو أبو نادي المشرف على قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار، أن متوسط سعر تذكرة زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالنسبة للأجانب خلال عام 2010 كانت 48 جنيهًا مصريًّا، وفي عام 2022 كانت 98 جنيهًا مصريًّا، وإذا تمت مقارنتها بسعر الدولار مقابل الجنيه نجد أنه حتى مع تطبيق الزيادات الجديدة ما زالت الأسعار تتناسب مع ما يراه ويزوره السائح من آثار وحضارة فريدة لا مثيل لها حول العالم، وخاصة أيضًا إذا تمت مقارنتها بأسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية حول العالم.


وتابع أن تلك الزيادات التي جاءت على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالنسبة للأجانب، في ظل تضاعف مستوى القياس العام للأسعار 10 مرات خلال الأعوام ما بين 2010 وحتى 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أهرامات الجيزة اغلاق هرم خوفو المتحف المصري بالتحرير المجلس الأعلي للأثار هرم خوفو الأكبر هرم منكاورع فتح هرم منكاورع للزيارة غلق هرم خوفو منطقة أهرامات الجيزة

مواد متعلقة

المجلس الأعلى للآثار: بدء توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية بالمتاحف

المجلس الأعلى للآثار: ضبط محاولة تهريب 66 قطعة أثرية بالمنافذ

المجلس الأعلى للآثار يكشف مستجدات ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك

8 نصائح من السعودية لحجاج بيت الله الحرام لضمان رحلة آمنة

السعودية تعلن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن

انطلاق الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التصديقية لمنظمة الكوميسا

قرعة الحج، السياحة تكشف شروط اعتماد سكن الحجاج

الآثار تضيف مناطق جديدة لنظام الدفع باستخدام الكروت البنكية، تعرف عليها

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا

توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب، والشعبة تكشف السبب

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية