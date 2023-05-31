شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص بآلة حادة، في إحدى صالات الأعراس وخلال حفل زفاف بدولة الكويت.

وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آلة حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربًا.

#وزارة_الداخلية: تم ضبط الجاني في #حادثة_طعن..وتسجيل قضية الشروع بالقتل



_بعد ورود بلاغ الى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على آخر بأحد الأعراس#الكويت pic.twitter.com/N0vyc1zD1a -إعلانات- May 30, 2023

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق المطعون.

بيان وزارة الداخلية الكويتية

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.