الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

لحظة طعن شخص لآخر،
لحظة طعن شخص لآخر، فيتو

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص بآلة حادة، في إحدى صالات الأعراس وخلال حفل زفاف بدولة الكويت.

وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آلة حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربًا.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق المطعون.

 

بيان وزارة الداخلية الكويتية

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكويت الداخلية الكويتية وزارة الداخلية الكويتية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

غرفة الجيزة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البيض

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

شرف لأي شخص، ماذا قال ياسين منصور عن ترشحه لرئاسة الأهلي وخلافه مع الخطيب

شريف عامر عن اقتحام مجهولين مقر انتخابات المهندسين: لله الأمر من قبل ومن بعد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية