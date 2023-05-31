الأربعاء 31 مايو 2023
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قبرها أصبح مزارا للزائرين، سر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت منذ 4 سنوات (فيديو وصور)

راهبة أمريكية، فيتو
راهبة أمريكية، فيتو

جثمان راهبة، لغز كبير أحاط بجثمان راهبة لم يتحلل منذ وفاتها عام 2019 وهي الواقعة غير مألوفة، حيث توافد المئات على بلدة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية لرؤية جثمان الراهبة.

 

قداسة الراهبة

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مئات الأشخاص على مدار الأسبوعين الماضيين توافدوا إلى مكان الجثمان اعتقادًا أنه يحمل دلالة على قداسة الراهبة في الكاثوليكية.

جثمان الراهبة

ويرى البعض أن بقاء جثمان الراهبة، والمتوفين بشكل عام، على حالته ليس أمرًا نادرًا كما يعتقد الكثيرون.

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وذكر بيان لدير "بينديكتين أوف ماري.. كوين أوف أوبستلز" في جاور بولاية ميزوري الأمريكية أن جثمان الراهبة التي تدعى "ويليمينا لانكستر" استخرج في أبريل الماضي.

وجاء في البيان أن راهبات الدير كن يتجهزن لإضافة ضريح للقديس جوزيف، وعندما همَّت الراهبات لاستخراج صندوق زميلتهن كن يعتقدن بوجود عظامها فقط، إذ دفنت في نعش خشبي بسيط دون تحنيط قبل نحو 4 سنوات.

وكانت المفاجأة عندما وجدت الراهبات جثمان "ويليمينا" على حالته، كما وجدوا "زيها الديني دون أي تغير"، وأشار البيان إلى أن الراهبات لم يقصدن إعلان هذا الاكتشاف، لكن شخصًا ما نشر بريدًا إلكترونيًّا خاصًّا علانية وبدأ الخبر يتسرب حتى وصل إلى وسائل الإعلام.

 

مزار لجثمان الراهبة

وأصبح مكان دفن الجثمان مزارًا لمئات السكان الذين توافدوا في أفواج لرؤية الجثمان، وحرص عناصر سلطات إنفاذ القانون المحلية ومتطوعون على توجيه الحشود التي تدفقت على المدينة البالغ تعدادها نحو 1800 نسمة.

وقال صموئيل داوسون، كاثوليكي قادم من كانساس سيتي مع ابنه لرؤية جثمان الراهبة: "إنه لأمر مذهل.. جثمان الراهبة كان سلميًّا للغاية، ويكسوه الوقار"، مضيفًا أن "مئات الأشخاص توافدوا إلى الدير لمشاهدة الجثمان".

وأوضح "داوسون" أن السلطات ومسؤولي الدير سمحوا للزائرين بلمس الجثمان، مشيرًا إلى أن الراهبات جعلن الجثمان قريبًا من الجمهور"، فيما قال الدير في بيانه إن الجثمان سيوضع في مزار زجاجي في الكنيسة.

ماذا يقول العلم

ويعد بقاء جثث الموتى على حالتها دون أن تتحلل أمرًا مألوفًا، ويرجع ذلك إلى حالات خاصة، والقاعدة هي أن جميع جثث البشر تتحلل بعد الدفن، لكن عمليات التحنيط بالسوائل والشمع قد تحفظها من التحلل.

ويمكن للجثث البقاء على حالتها إذا أحيطت بظروف خاصة، فإذا دفنت في تربة قلوية مع غياب غاز الأكسجين والبكتيريا والديدان والحرارة والضوء وغيرها فيمكن حينئذ الحفاظ على الجثث من التحلل.

وعلميًّا، تعرف هذه الحالة بـ"التصبن"، إذ تتحول دهون الجثة المدفونة في التربة المشبعة بالجير إلى صابون وهو مادة تقاوم التعفن، كما تحفظ العوامل الطبيعية والجوية بعض الجثث مثل المدفونة في الجليد.

 

جثمان العندليب في مصر

وفي مطلع عام 2021، أثير جدل كبير في مصر بعد إعلان أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ أن جثمانه لم يتحلل رغم مرور 31 عامًا على وفاته ودفنه.

وحينها، قال كبير الأطباء الشرعيين في مصر ورئيس مشرحة زينهم الأسبق، الدكتور أيمن فودة، إن "جثة المتوفى قد تبقى دون أن تتحلل بعد الوفاة لمدة تصل إلى 40 عامًا".

وأضاف "فودة" أن أكثر شيء قد يحفظ الجثة من التحلل هو أن تكون مدفونة في منطقة جبلية جافة، لأن ارتفاع درجة الحرارة يسهم في تجفيف المياه داخل الجثة وبهذا يقل نشاط بكتيريا التعفن.

 

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