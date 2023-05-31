الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

اقتحام مجهولين لنقابة
اقتحام مجهولين لنقابة المهندسين،فيتو

شهدت نقابة المهندسين منذ قليل أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

مشهد الاقتحام أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بطجية.. بلطجية”، لكن انتهى المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبا للمهندسين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أنهت أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

-إعلانات-

ورجحت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة. 

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجميعة العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه.

نقابة المهندسين المهندسين المهندس طارق النبراوي

مواد متعلقة

انتهاء فرز أصوات عمومية المهندسين، والمؤشرات الأولية ترجح تجديد الثقة لـ «النبراوي»

مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

استمرار توافد المهندسين على عمومية سحب الثقة من النقيب ومد التصويت نصف ساعة (صور)

إقبال كثيف من المهندسين للتصويت فى عمومية سحب الثقة من النقيب

الأكثر قراءة

اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

الأهلي يدعو حسام وإبراهيم حسن لحضور افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

الزمالك عن أوسوريو: تسبب في مشاكل ومحتاج وقفة وهذا مصيره الموسم المقبل

من هو رئيس نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ المستشار القانوني يجيب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب عن تركي آل الشيخ: مدلعين على حسه وإيده ممدودة لينا (فيديو)

حمل نقيب المهندسين على الأعناق بعد مؤشرات رفض سحب الثقة (فيديو)

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

كحول مغشوش يقتل 6 أشخاص في مكناس المغربية

امرأة تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عامًا من البحث

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم إزالة المحرم الزوائد الجلدية من جسده؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الراقصة في المنام وعلاقتها بالفسق والفجور

المزيد
الجريدة الرسمية