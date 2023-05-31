اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت (فيديو)

شهدت نقابة المهندسين منذ قليل أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

مشهد الاقتحام أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بطجية.. بلطجية”، لكن انتهى المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبا للمهندسين.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أنهت أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

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ورجحت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجميعة العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه.