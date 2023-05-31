شيرين عبد الوهاب عن تركي آل الشيخ: مدلعين على حسه وإيده ممدودة لينا (فيديو)

عبرت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بعد نجاح حفلها الذي أقيم مساء الأحد الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير.

شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج arabwood على هامش حفلها بجدة عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: "إحنا مدلعين على حسه كلنا، ومبسوطين من الإيد اللي ممدودة لينا.. إيد صاحبة ذوق رفيع وهو فنان في كل حاجة في حياته، في اختياراته فنان، في محبته لينا، حقيقي ربنا يخلي لنا سيادة المستشار تركي آل الشيخ بنحبك وبنموت فيك".

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حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية في "جدة" وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخما.

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، حيث تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق.

وقالت “شيرين” خلال لقاء على قناة روتانا:" أنا ببقى شخص تاني على المسرح، بتركبني شخصية تانية خالص غيري بحس أني أنا مش مع حد غير الجمهور.. عندي عفريتة موسيقية جوايا وإن شاء الله العودة تبقي موفقة ونعمل أغاني أحلى من اللي اتعملت قبل كدا، إن شاء الله نعود بالنجاحات تاني".