الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

وزارة الخارجية الإماراتية،
وزارة الخارجية الإماراتية، فيتو

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخرًا في تقاريرٍ صحفية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم: “إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين.. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

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وأكد البيان أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقًا للقانون الدولي.

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الإمارات الولايات المتحده الامريكيه دولة الإمارات العربية المتحدة الامن البحري

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