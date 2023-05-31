الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

رياح مثيرة للأتربة،
رياح مثيرة للأتربة، فيتو

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 31 -5 -2023، مؤكدة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

 

الطقس اليوم في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يشهد طقسًا حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى، متوقعة أن تكون درجات الحرارة 35 درجة وعلى السواحل الشمالية 32 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

كما تنشط الرياح علي السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

كما تكون الظاهرة المؤثرة في القاهرة وشمال الصعيد هي الشوائب العالقة نهارًا. 

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ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، وجاء كالتالي:

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.


ومن المتوقع أن تكون هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية العربية على فترات متقطعة.

 

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.

 

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

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هيئة الأرصاد الجوية الطقس اليوم في القاهرة درجات الحرارة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء توقعات حالة الطقس

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