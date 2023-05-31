بث مباشر .. لحظة عودة رئدا الفضاء السعوديان إلى الأرض (فيديو)

حط رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 ايام، وظهر الرائدين يلوحان بأيديهم، في لحظة تاريخية.

فقد عادت المركبة در اجون التي تحمل على متنها الرائدين إلى الأرض صباح اليوم الأربعاء، بعد رحلة عشرة أيام في الفضاء.

وبدأت "دراجون" التي تقل السعوديين وزميليهما الأميركيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي استغرقت نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، أمس، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها المملكة في 22 مايو/أيار الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

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إذ انطلقت رحلة انفصال مركبة "دراجون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكيًا، عن محطة الفضاء الدولية، أمس منفذة عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.

نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم، نجاح مهمة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة "Ax-2"، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حققت مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، وبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، فيما تعد هذه المهمة الرائدة علامة فارقة للمملكة العربية السعودية، ولحظة فخر للإنجازات الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء.



وأوضحت الهيئة أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، هبطت بسلام في مياه المحيط الأطلسي، حيث سجلت المملكة نفسها ضمن عدد قليل من الدول التي يمارس فريق منها مهمات علوم الفضاء والرحلات البحثية في المدار حول الأرض، وذلك ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.



وتباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، وجرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة، وعند هبوط الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة سبيس إكس لإخراج الرواد منها.

واختتم رائدا الفضاء السعوديان، تنفيذ 14 تجربة علمية رائدة ضمن مهمتهما العلمية، على متن محطة الفضاء الدولية، تضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، وأربع تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة في تكنولوجيا استمطار المياه.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، الأحد الماضي، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس"، نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث استمرت المهمة لمدة 10 أيام.

#العربية تواكب عودة المركبة دراغون إلى الأرض بعد رحلة لعشرة أيام في الفضاء

#نحو_الفضاء pic.twitter.com/RZ1tajjM8C — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 31, 2023

التغيرات البيولوجية في الفضاء



وتهدف التجارب إلى دراسة استجابة الخلايا المناعية، وتأثير بعض العلاجات على الحالات الالتهابية، لزيادة المعرفة بالتغيرات البيولوجية التي تحدث في بيئة الفضاء، ورصد لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى سير العمليات المرضية، لأغراض الوقاية والعلاج المبكر.

واستمرت التجارب العلمية 4 أيام، بإشراف ومتابعة فريق البحث برئاسة رئيس قسم الجزيئات وعالم الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد سعد أبو خبر، والدكتورة وجدان بنت عبد الرحيم الأحمدي، وذلك عبر بث مباشر من المحطة الدولية للفضاء إلى مركز بايوسير للتقنية الفضائية المتعاون مع وكالة ناسا، ومن الرياض الدكتور إدوارد حتي.

ومرت التجارب بعدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتحضير الخلايا الحية في أوعية خاصة، وحفظها في حاضنة الخلايا لمدة 48 ساعة، لتتكيف مع ظروف الجاذبية الصغرى، ثم تهيأ لمرحلة ما قبل تحفيز التفاعلات الالتهابية عبر إضافة مركبات ذات خصائص علاجية لتثبيط الإنزيمات التي تحفز إنتاج البروتينات المسببة لعدد من الأمراض الالتهابية والورمية.

وتكتمل المرحلة الثالثة بإضافة محفز للتفاعلات الالتهابية، لتحفيز التفاعلات البيولوجية في الخلية.

وفي المرحلة الرابعة تجمع وتحفظ العينات المعالجة كيميائيا أو غير المعالجة في أوقات مختلفة تمتد من نصف ساعة إلى 20 ساعة، لرصد التغيرات في عمر الحمض الريبونووي المراسل (mRNA).

وبالتزامن مع التجارب التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية (الجاذبية الصغرى)، ستجري الدكتورة وجدان الأحمدي ذات التجارب في بيئة الجاذبية الكبرى، في معامل بايوسبر المتعاون مع وكالة ناسا، ثم ستحلل العينات بشكل شامل، ثم تقارن تأثير الجاذبيتين الصغرى والكبرى على النتائج.