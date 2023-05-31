كوريا الشمالية تعلن تحطم قمر الاستطلاع العسكري في البحر

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري في مياه البحر أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم.

وقالت كوريا الشمالية إن المرحلة الثانية من الصاروخ تعطلت أثناء إطلاق قمر صناعي للتجسس.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبًا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.



وذكر مراسل "سبوتنك" أن الإنذار انطلق أيضًا في مكبرات الصوت في جميع أنحاء العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

صاروخ كوريا الشمالية، فيتو

وجاء في رسالة الطوارئ، المرسلة إلى هواتف مواطني سيول:"اليوم، الساعة 6:32 صباحًا [بالتوقيت المحلي، 21:32 بتوقيت جرينتش]، تم إصدار تحذير من الغارة الجوية في سيول. يُطلب من المواطنين الاستعداد للإخلاء والاستعداد لإجلاء الأطفال وكبار السن والضعفاء أولًا".

فيما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مدينة سيول أرسلت تنبيهًا إلى السكان للاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

وسرعان ما تراجعت حيث أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أن سكان العاصمة سيئول تلقوا إشعارًا جديدًا يشير إلى أن صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ.

كما أعلنت حالة الإنذار الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.

وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين وتم بثه عبر قنوات التلفزيون، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".

وأبلغت كوريا الشمالية نظيرتها اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردًّا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.