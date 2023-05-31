حسام حبيب يكشف تفاصيل الدويتو الجديد مع شيرين عبد الوهاب ويثير أزمة مدير أعمالها

أعلن الفنان حسام حبيب، تفاصيل أغنية دويتو جديد له مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي من المقرر أن تُطرح خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسام حبيب خلال لقائه مع برنامج “ET بالعربي”، عن دويتو جديد يجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة، والدويتو عبارة عن أغنيتين منفصلتين.

كما تحدث حسام حبيب أيضا خلال لقائه عن إدارة أعمال شيرين في الفترة المقبلة، وأنه من الصعب أن يدير شخص واحد فقط أعمال الفنانة، نظرًا لكثرة عملها وانشغالها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد ترك إيهاب صالح عن إدارة أعمال شيرين.

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تصريحات شيرين عبد الوهاب

عبرت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بعد نجاح حفلها الذي أقيم مساء الأحد الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد بحضور جماهيري كبير.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج arabwood على هامش حفلها بجدة عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية: "احنا متدلعين على حسه كلنا، ومبسوطين من الإيد اللي ممدودة لينا.. إيد صاحبة ذوق رفيع وهو فنان في كل حاجة في حياته، في اختياراته فنان، في محبته لينا، حقيقي ربنا يخلي لنا سيادة المستشار تركي آل الشيخ بنحبك وبنموت فيك".

حسام حبيب وشيرين، فيتو

حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًّا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية في "جدة" وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا.

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، حيث تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق.

وقالت “شيرين” خلال لقاء على قناة روتانا: "أنا ببقى شخص تاني على المسرح، بتركبني شخصية تانية خالص غيري بحس أني أنا مش مع حد غير الجمهور.. عندي عفريتة موسيقية جوايا وإن شاء الله العودة تبقي موفقة ونعمل أغاني أحلى من اللي اتعملت قبل كدا، إن شاء الله نعود بالنجاحات تاني".