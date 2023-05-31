الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

كشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن النجم العالمي الأسطوري آل باتشينو ٨٣ عامًا، ينتظر مولودًا جديدًا، من حبيبته الكويتية الأصل نور الفلاح ٢٩ سنة.

فيما أكد خبر الحمل، ممثل الفنان آل باتشينو، موضحًا أن الثنائي سعيدان وعلاقتهما أقوى من قبل.

يذكر أن آل باتشينو لديه ثلاثة أبناء، الأولى وهي فتاة وتدعى جولي ماري 33 عامًا، بالإضافة إلى التوأم، أنطون وأوليفيا، البالغين من العمر 22 عامًا، من صديقته السابقة بيفرلي دانجيلو.

مذكرات آل باتشينو

في سياق متصل، أكد آل باتشينو، في تصريحات صحفية، إنه يسعى إلى كتابة عصارة تجارِبه في الحياة بكتاب بيوجرافي يشمل كافة إنجازاته.

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وقال آل باتشينو: “هناك الكثير مما أستطيع توفيره والكثير مما لا يعرفه أحد عني فالكتاب لن يكون عن أفلامي فقط وليس عن أدواري في السينما فقط بل هناك الكثير مما سأكتبه لا علاقة له بالتمثيل وأنا أتساءل كيف في عالم السوشيال ميديا اليوم أن يصل العالم إلى هذا القدر من سوء التواصل بين الناس وسوء التفاهم حيث المسائل تخرج عن نصوصها الحقيقية.

وأوضح: “لم أمثل هاملت مطلقًا مع أنها المسرحية التي أفضلها لشكسبير وأحد الممثلين أخبرني عندما كنت في الثلاثينيات من عمري هذا وقتك إما أن تمثل هاملت في هذه السّن أو لن تمثله مطلقًا والآن أعرف قيمة تلك النصيحة فبعض الأدوار لا يمكن أن تؤديها جيدًا عندما تجتاز عتبة سن معينة.

وأكد: “لقد لعبت شخصية ريتشارد الثالث عندما كنت في سن الثالثة والثلاثين من عمري.. ما زلت أستطيع أن أؤدي هذا الدور حاليًّا قبل تاجر البندقية أدّيت الدور على المسرح وأديته بعد الفيلم أيضًا استمتعت بهذه التجربة.. تجربة القيام بمسرحية بعد القيام بفيلم”.

وعن تخطيه سن الثمانين من عمره قال: “لقد حاولت تفادي الوصول إلى هذا الوضع ففي الحقيقة بدأت التفكير قبل سنة بهذه المناسبة.. فكرت مسبقًا حتى لا يشكل الحدث صدمة لي.. أعتقد أن المرء يبدأ بالشعور بالاختلاف عمَّا كان عليه عندما يصل إلى منتصف السبعينيات، ربما آخرون يسبقونه في ذلك لكنّي بدأت ألاحظ متغيرات كثيرة في حياتي عند هذه السن. استقبالي لما يدور حولي اختلف عن ذي قبل. بدأت أتغير بنفسي. كثيرون سيحتفلون ببلوغي الثمانين لكني لا أعرف ما هو كنه ذلك. سأقوم بعمل تطوّعي للاحتفال بمسرحية اشتركت في تمثيلها عندما كان عمري 20 سنة. مسرحية كينج لير”.