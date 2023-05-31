زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب الساحل الجنوبي لـ نيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند في نيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت جرينتش.

وقد حدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقًا.

وقالت الهيئة، إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش، على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

و لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

تحذير سعودي

ودعت السفارة السعودية لدى أستراليا، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك جراء الهزة الأرضية التي وقعت في ولاية فيكتوريا.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت السفارة: "تنبيه.. نظرًا لحدوث هزة ارضية في ولاية فكتوريا، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية".

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ودعت سفارة المملكة لدى كانبرا إلى التواصل معها في حال الطوارئ على الهاتف الساخن.

زلزال، فيتو

تسونامي عارم يغرق المنطقة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وحذر خبير الزلازل الياباني الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة وإسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب موقع "Usak Gündemi" التركي، قال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من إسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر".

وأضاف: "إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة".

وتابع: "ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة.. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة".

وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا "لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة".