حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم بطائرة مسيرة

أعلن فينيامين كوندراتييف، رئيس إقليم كراسنودار في روسيا، صباح اليوم الأربعاء، أن حريقًا نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في الإقليم، نتيجة لما يعتقد أنه بسبب سقوط طائرة بدون طيار، ولم يصب أحد، وتمت السيطرة على الحريق.

وكتب كوندراتييف في قناته على تيليجرام: "في منطقة سيفيرسكي، حريق في مصفاة أفيبسكي.. تحترق إحدى وحدات تقطير الوقود الثقيل.. السبب المحتمل هو وصول طائرة بدون طيار.. تمكنا من السيطرة على الحريق في مساحة 100 متر مربع، ولم يصب أحد".

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وأضاف أن فرق الإطفاء من المؤسسة ووزارة الطوارئ والخدمات الطارئة تعمل في الموقع لإخماد الحريق بسرعة، لافتا إلى أن الحريق قد تم إخماده بالفعل.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

حريق في مصفاة نفط روسية

أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو

وكانت روسيا أكدت أن أوكرانيا شنت الثلاثاء أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على الإطلاق على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت كل الطائرات المستخدمة وعددها 8، وسرعان ما رد الدب الروسي علي الهجمات الأوكرانية بهجمات مرتدة لاستهداف مناطق حيوية داخل أوكرانيا من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وكانت كييف نفت في وقت سابق اليوم، أي علاقة لها بتلك الهجمات، وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لقناة "بريكفاست شو" على يوتيوب: "بالطبع نحن سعداء بمشاهدة تلك الهجمات على موسكو، ونتوقع زيادتها"، لكنه أضاف "بالطبع ليس لدينا علاقة مباشرة بها"، وفق ما نقلت رويترز.

وبعد هجمات المسيرات التي طالت العاصمة موسكو، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن تلك الهجمات استهدفت مواقع مدنية في العاصمة، مشددًا على أنها محاولة لترهيب المواطنين الروس والبلاد برمتها، ومؤكدا أن موسكو تحتفظ بحق الرد.

كما أثنى على الدفاع الجوي الروسي، مؤكدًا أنه عمل بشكل صحيح لمواجهة الهجمات، ووعد بتعزيز أنظمة الدفاع الجوية في البلاد بشكل أكبر.

إلى ذلك، كشف أن تلك الهجمات الأوكرانية بالدرون، أتت ردًّا على استهداف القوات الروسية قبل يومين، مقر جهاز المخابرات في كييف، وفق ما نقلت فرانس برس.

كذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن الدول الغربية خدعت بلاده عندما وعدتها بعدم توسيع الناتو باتجاه الشرق، ثم بعد ذلك وصلت إلى أوكرانيا.

وقال "لم يخدعونا ويقولوا لنا إنه لن يكون هناك أي تحرك للناتو باتجاه الشرق فحسب، بل وصلوا إلى أوكرانيا أيضًا. ففي عام 2014، كما تعلمون، قاموا بالانقلاب وبدأوا، ببساطة، في القضاء على كل من يرغب بطريقة أو بأخرى في بناء علاقات طبيعية مع موسكو، بالإضافة إلى ذلك، بدأوا حربًا في دونباس".