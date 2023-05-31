الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون

أعضاء الكونغرس الأمريكي،
أعضاء الكونغرس الأمريكي، فيتو

سقف الدين الأمريكي، اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه، اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

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كما أنه يضع حدًّا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا. ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو حزيران، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

بايدن وزعماء الكونجرس يتوصلون إلى اتفاقية ميزانية مشتركة

وقال البيت الأبيض في تغريدة عبر تويتر: "توصل الرئيس بايدن وزعماء الكونجرس إلى اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيًّا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون حتى يتمكن الرئيس من توقيعه ليصبح قانونًا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اتفاقًا مبدئيًّا مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.

وتطلب الإدارة الأمريكية مزيدًا من الاقتراض لمجرد تلبية النفقات التي تم دفعها بالفعل، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الديون سيجعل واشنطن غير قادرة على دفع فواتيرها، والذي يؤدي إلى مجموعة من الصدمات الاقتصادية.

ويجادل الجمهوريون بأن الدين القومي الأمريكي، الذي يزيد على 31 تريليون دولار، مرتفع للغاية ولا يمكن قبوله وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جعل الدفاتر أكثر توازنًا، بدلًا من مجرد الإذن بعلاوة دين أعلى.

ويقول الديمقراطيون إنهم على استعداد لمناقشة الميزانية ولكن يجب أولًا رفع سقف الديون دون شروط، حتى يمكن سداد الفواتير الحالية والحفاظ على المصداقية المالية للولايات المتحدة.

لكن فريق بايدن يقول إن مجموعة تخفيضات الإنفاق المؤلفة من الجمهوريين تغذيها أجندة الجناح اليميني المتشدد، الذي يهيمن بشكل متزايد في الحزب.

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