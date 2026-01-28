أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار.. الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة.. والبورصة المصرية تخسر 23 مليار جنيه

18 حجم الخط

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا بنحو 6 قروش بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

46.84 جنيها للشراء.

46.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

46.88 جنيها للشراء.

46.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

46.88 جنيها للشراء.

46.98 جنيها للبيع.

ارتفاع سعر جرام الذهب , عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب اليوم في مصر، شهد سعر جرام الذهب، ارتفاعا بنحو 80 جنيها خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 8080 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 7065 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 6055 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 56160 جنيها في محلات الصاغة.

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 28 يناير 2026، تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في أولى اجتماعات الاحتياطي خلال 2026.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قرر في اجتماع ديسمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في خطوة عكست بداية تحول حذر في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد، بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.

وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بفوز مصلحة الجمارك بالمركز الثانى فى فئة المبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومى عن مبادرة المراكز اللوجستية قائلًا:«سعيد جدًا بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية لتحفيز مسار تحسين الخدمات الجمركية وخفض زمن الإفراج».

كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك

وأضاف كجوك: «كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك الهادفة لتبسيط الإجراءات والتيسير على شركائنا بالحلول الإلكترونية».

وقال الوزير، إننا مستمرون فى مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين مستوى الخدمة على نحو يسهم فى التيسير ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال بناء شراكة أكبر وأعمق مع مجتمع الأعمال من اجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل جهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في نقلة نوعية ستعزز من حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

القرار رقم 278 لسنة 2025 حدد مجموعة من الضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية يُعد خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق.

وشدد الدكتور فريد على أن إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يستهدف حماية العملاء، وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية.

البورصة تخسر 23 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة عيد ثورة ٢٥ يناير والشرطة، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

الاستثمار تفرض رسوم إغراق على السجاد التركي وملدن الخرسانة من روسيا والصين

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدديها رقم 23 تابع وتابع (أ)، الصادرين في 28 يناير 2026، قرارين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن فرض رسوم إغراق على السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من تركيا، ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) من الصين وروسيا.

وجاء القرارين كالتالي:

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 22 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2021، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.



-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2020، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف (سلفونايتد نفتالين فورمالدهيدSNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF)، هي مادة مضافة كيميائية تُعرف بالملدن الفائق للخرسانة، وتهدف بشكل أساسي إلى تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت بنسبة تصل إلى 30%، مما يحسن قابلية التشغيل، ويزيد القوة، ويقلل النفاذية.

وتستخدم مادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) على نطاق واسع في الخرسانة عالية القوة والصب، كما يعمل كمشتت في صناعات الجلود والنسيج.

"المركزي الأوروبي" يلوح بخفض الفائدة لكبح جماح اليورو وحماية مستويات التضخم

ألمح مارتن كوخر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ومحافظ البنك المركزي النمساوي، إلى إمكانية لجوء البنك لخفض معدلات الفائدة في حال استمرار المكاسب التصاعدية لليورو، محذرا من أن قوة العملة الموحدة قد تضغط على توقعات التضخم وتؤثر على التنافسية الأوروبية.

سعر الصرف وتحدي التضخم

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أوضح كوخر أن التحركات الأخيرة لليورو مقابل الدولار لا تزال محدودة، ولا تستدعي تدخلا فوريا، مؤكدا أن البنك يراقب انعكاس سعر الصرف على أسعار الواردات، مشيرا إلى أن القلق لا ينبع من سعر الصرف بحد ذاته، بل من دوره في دفع التضخم نحو الانخفاض، وهو ما قد يفرض تحركا نقديا للحفاظ على الاستقرار.

ضغوط "جرينلاند" وتراجع الدولار

تأتي هذه التصريحات في وقت سجل فيه اليورو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات وصولا إلى 1.199 دولار، مدفوعا بهروب المستثمرين من الأصول الأمريكية نتيجة مخاطر السياسات المرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما بعد التوترات الأخيرة بشأن ملف "جرينلاند"، كما أسهمت التكهنات بتدخل أمريكي-ياباني لدعم الين في زيادة الضغط البيعي على الدولار.

مخاطر تجارية وضبابية اقتصادية

وعلى الرغم من تراجع واشنطن عن فرض رسوم جمركية على أوروبا مؤخرا، يرى كوخر أن المخاطر التجارية لا تزال قائمة، واصفا إياها بأنها ستبقى في المستقبل المنظور.

وأضاف أن اليورو القوي يضع الشركات الأوروبية في موقف تنافسي أضعف مقابل نظيراتها الأمريكية، مشيرًا أيضًا إلى أن العملة الصينية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها أمام اليورو.

أزمة الطاقة في العراق، إنتاج قياسي يواجه ذروة استهلاك تتجاوز 55 ألف ميجاوات

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بتجاوزه حاجز 29 ألف ميجاوات، وذلك خلال افتتاح "مؤتمر العراق للطاقة 2026"، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن لمعالجة أزمة الانقطاعات المزمنة وتلبية الطلب المتزايد.

مؤتمر العراق للطاقة 2026

رغم هذا الرقم القياسي، لا يزال ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" يواجه عجزا حادا، حيث تتراوح احتياجات البلاد خلال فترات الذروة الصيفية بين 48 و55 ألف ميجاوات، ويعني هذا أن الإنتاج الحالي يغطي نحو 60% فقط من الاحتياج الفعلي، مما يبقي "أزمة الكهرباء" التي بدأت تداعياتها منذ عام 1991 قائمة حتى الآن.

وكشف السوداني عن استكمال الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء محطات جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 57.5 ألف ميجاوات، وتعتمد هذه الخطة بشكل أساسي على الشراكات الاستراتيجية مع عملاقي التكنولوجيا "جي إي" (GE) و"سيمنز" عبر 34 محطة، تهدف ليس فقط لزيادة التوليد، بل لتحديث شبكات النقل والتوزيع المتهالكة.

رهان الطاقة النظيفة والغاز

وفي تحول نحو الاستدامة، أكد رئيس الوزراء أن العراق بدأ تنفيذ 15 مشروعا للطاقة الشمسية تستهدف تزويد الشبكة بـ 7500 ميجاواط كما أشار إلى نجاح العراق في استثمار 74% من ثروته الغازية، مع التزام حكومي صارم بإنهاء ظاهرة حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، وتحويل هذا الهدر البيئي إلى وقود لمحطات التوليد.

حالات رد الضريبة على القيمة المضافة وضوابطها

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يحق فيها رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين، وذلك في إطار التيسير على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق صحيح لأحكام القانون.

حالات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن من أبرز هذه الحالات هي: رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج، وكذلك الضريبة التي جرى تحصيلها بطريق الخطأ.

كما تشمل الحالات أيضًا، الضريبة المسددة على الأتوبيسات وسيارات الركوب في حال كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

وأضافت المصلحة أن من بين الحالات المستحقة لرد الضريبة، الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض ممارسة نشاطه داخل البلاد، إلى جانب ذلك، يجوز رد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في بعض الأحوال مثل اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

نائبا وزير المالية في اليوم العالمي للجمارك: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

احتفت مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للجمارك، بحضور نائبي وزير المالية ياسر صبحي وشريف الكيلاني، إلى جانب كل من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الجمارك.

تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية:"نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لتيسير حركة التجارة".

وأشار إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى زيادة التنافسية الاقتصادية.

أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية: نعمل على حوكمة النشاط الاقتصادى مع التيسير على مجتمع الأعمال وتقليل أعباء الاستيراد والتصدير، ونستهدف الإسهام الفعال فى توطين الصناعة، ونفاذ الصادرات المصرية الخدمية والسلعية للأسواق العالمية.

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك: إننا مستمرون فى التنسيق مع كل جهات الدولة لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، وهدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من « التسهيلات الجمركية » والضوابط الحاكمة للسوق، بما يضمن دعم الإنتاج والتصدير وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أضاف الدكتور سامى رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على حماية المواطنين من البضائع الرديئة والمغشوشة، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة بكل المنافذ الجمركية، خاصة بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية والبحرية.

وقال أحمد العسقلانى نائب رئيس المصلحة: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية من خلال التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال لتعزيز عمليتي الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدفاتنا لصالح الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

رئيس البورصة: استكمال المقومات التشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر

في إطار خطوات تنفيذية متقدمة لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.

المالية تخصص منطقة حرة جديدة لشركة هتشيسون في البحر الأحمر خارج موانئ دبي

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 15 تابع (أ)، الصادر في 19 يناير 2026، قرار جديد لوزارة المالية، بشأن تخصيص مساحة 720000 متر مربع لشركة البحر الأحمـر لمحطـات الحاويات (هتشيسون) منطقة حرة خاصـة، خـارج الـدائرة الجمركيـة للمـساحة المخصصة لموانئ دبى، بنطـاق المنطقـة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وجاء في المدة الأولى ل قرار وزارة المالية "تعتبر المساحة المخصصة لشركة البحر الأحمـر لمحطـات الحاويات (هتشيسون) منطقة حرة خاصـة، دائرة جمركية مؤقتة، وهي علـى قطعـة الأرض البـالغ مـساحتها ٧٢٠٠٠٠م٢، والكائنة بميناء العين السخنة وتقع خـارج الـدائرة الجمركيـة للمـساحة المخصصة لموانئ دبى (الدائرة الجمركية لمينـاء الـسخنة حاليًا) بنطـاق المنطقـة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وذلك بغرض مزاولة نشاط بناء وتطـوير البنيـة الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تـسليم محطـة الحاويـات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وذلك طبقًـا لقـانون الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فـى هـذا الشأن، وعلى النحو الموضح بمحضر المعاينة الجمركية"

وتلتزم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (هتشيسون) بعـدم مزاولـة نـشاط التخـزين للبضائع أو الحاويات إلا بعد استيفاء التراخيص اللازمـة مـن مـصلحة الجمـارك، وتعتبر هذه الدائرة الجمركية مؤقتة لحين انتهاء التـرخيص بمزاولـة النـشاط رقـم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ لـسنة ٢٠٢٤، بشأن الترخيص للشركة بمزاولة النشاط بنظـام المنطقـة الحـرة الخاصة (بصفة مؤقتة) من إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس.

بعد إطلاقها رسميا، تعرف على مواصفات شاومي REDMI Note 15 Series

أطلقت شاومي رسميا سلسلة هواتف REDMI Note 15 Series والتى تأتى بتقنيات لحماية الأجهزة من الصدمات والغبار والماء، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وخلال السطور نستعرض مواصفات هواتف شاومي.

مواصفات هواتف شاومي

تأتى سلسلة هواتف شاومي REDMI Note 15، بمعيار REDMI Titan للمتانة كمعيار شامل للهواتف الذكية متوسطة المدى حيث يُبنى هذا المعيار بشكل متزامن من الهيكل الداخلي إلى مواد التشطيب الخارجية، مع التركيز على مقاومة الماء والغبار والسقوط والصدمات، والحفاظ على الثبات أثناء الاستخدام طويل الأمد.

فى الاصدارات الأعلى من REDMI Note 15، تم تجهيز الجهاز بأربعة تصنيفات لمقاومة الغبار والماء IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، مما يضمن أداءً مستقرًا للهاتف الذكي في مختلف المواقف اليومية مثل الأمطار الغزيرة والبيئات الرطبة أو التلامس العرضي مع الماء.

تتسم سلسلة هواتف ريدمي نوت 15 بحصولها على شهادة SGS Premium Performance من فئة الخمس نجوم، ما يضمن مقاومتها للسقوط والضغط والتشوه في ظل ظروف الاختبار القياسية. وبناءً على ذلك، يمكن للجهاز تحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 2.5 متر، ما يغطي معظم سيناريوهات السقوط الشائعة التي قد تحدث أثناء الاستخدام اليومي.

كما تتسم سلسلة هواتف REDMI Note 15 بمتانتها بفضل بطاريتها ونظام شحنها فهي مزودة ببطاريات ذات سعة كبيرة تصل إلى 6580 مللي أمبير/ساعة ويدعم هاتف REDMI Note 15 Pro+ 5G على وجه الخصوص الشحن السريع بقوة 100 واط بتقنية Xiaomi HyperCharge، مما يتيح شحنه بالكامل في وقت قصير.

وتأتى سلسلة REDMI Note 15 ببطارية قوية مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المكثفة طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر حيث تأتي الهواتف مزودة ببطارية عالية السعة تدعم تقنيات الشحن السريع المتقدمة، مما يضمن شحنًا أسرع واستعادة للطاقة في وقت قياسي مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما تعمل تحسينات النظام الذكي في الهاتف على إدارة الطاقة بذكاء، مما يساعد على تقليل استهلاك الموارد وتحسين عمر البطارية في الاستخدام اليومي المتنوع بين التصفح، والألعاب، والمكالمات.

"النصر للسيارات" تستقبل وفدا من قطاع السياحة لاستعراض أحدث منتجاتها من الحافلات

استقبلت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفدًا موسعًا ضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى جانب ممثلين عن قطاع النقل السياحي الخاص من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

وجاءت الزيارة في إطار التعرف على أحدث منتجات شركة النصر من المركبات والحافلات السياحية المُصنَّعة محليًا، وبحث سبل الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة للشركة في دعم وتطوير منظومة النقل السياحي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية بما يخدم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

الأتوبيس السياحي “نصر سكاي"

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مصانع الشركة برفقة قيادات ومسؤولي شركة النصر، شملت مصنع الأتوبيسات الذي يضم مجموعة متنوعة من الطرازات الحديثة، من بينها الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”بمواصفات عالمية وبنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وكذلك الميني باص "نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، بالإضافة إلى استعراض المنتج الجديد من الحافلات الكهربائية أتوبيس “نصر EV”، والمقرر بدء إنتاجه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو النقل النظيف والمستدام.

وخلال الزيارة، تم استعراض المراحل التصنيعية والإنتاجية المختلفة داخل المصنع، والأقسام الفنية والهندسية، بما يعكس حجم التطور التكنولوجي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة، كما تم تسليط الضوء على توريد الشركة لعدد كبير من المركبات لصالح شركات النقل والسياحة والجهات والمؤسسات المختلفة، والتي تعمل حاليًا بكفاءة على الطرق داخل القاهرة وبين المحافظات.

