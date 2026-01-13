الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو
18 حجم الخط

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية على ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة  الضرائب المصرية ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

 

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.
 

وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رد الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصرية
ads

الأكثر قراءة

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

بالأسماء، 840 محاميا يخضعون اليوم للمقابلات الشخصية تمهيد للقيد بالجدول العام

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

أضرار استمرار العواصف الترابية على محركات السيارات وطرق التفادي

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية