المالية تخصص منطقة حرة جديدة لشركة هتشيسون في البحر الأحمر خارج موانئ دبي

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 15 تابع (أ)، الصادر في 19 يناير 2026، قرار جديد لوزارة المالية، بشأن تخصيص مساحة 720000 متر مربع لشركة البحر الأحمـر لمحطـات الحاويات (هتشيسون) منطقة حرة خاصـة، خـارج الـدائرة الجمركيـة للمـساحة المخصصة لموانئ دبى، بنطـاق المنطقـة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وجاء في المدة الأولى ل قرار وزارة المالية "تعتبر المساحة المخصصة لشركة البحر الأحمـر لمحطـات الحاويات (هتشيسون) منطقة حرة خاصـة، دائرة جمركية مؤقتة، وهي علـى قطعـة الأرض البـالغ مـساحتها ٧٢٠٠٠٠م٢، والكائنة بميناء العين السخنة وتقع خـارج الـدائرة الجمركيـة للمـساحة المخصصة لموانئ دبى (الدائرة الجمركية لمينـاء الـسخنة حاليًا) بنطـاق المنطقـة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وذلك بغرض مزاولة نشاط بناء وتطـوير البنيـة الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تـسليم محطـة الحاويـات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، وذلك طبقًـا لقـانون الجمارك ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فـى هـذا الشأن، وعلى النحو الموضح بمحضر المعاينة الجمركية"

وتلتزم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (هتشيسون) بعـدم مزاولـة نـشاط التخـزين للبضائع أو الحاويات إلا بعد استيفاء التراخيص اللازمـة مـن مـصلحة الجمـارك، وتعتبر هذه الدائرة الجمركية مؤقتة لحين انتهاء التـرخيص بمزاولـة النـشاط رقـم ٦٥ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ لـسنة ٢٠٢٤، بشأن الترخيص للشركة بمزاولة النشاط بنظـام المنطقـة الحـرة الخاصة (بصفة مؤقتة) من إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس.

