18.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 18.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.744 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 50.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.969 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا، وقد استحوذت الأسهم على 37.91 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.

فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 62.09 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 51618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 19113 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4650 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17231 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4452 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.963 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 42033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19100 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4623 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

