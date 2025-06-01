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مواصفات هاتف شاومي ميكس فولد Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Fold 4،
Xiaomi Mix Fold 4، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف شاومي ميكس فولد  Xiaomi Mix Fold 4 القابل للطي، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 4.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 4 

يأتي هاتف شاومي بوزن 226 جرام مع خامات خارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم مقاومة للماء والغبار بشهادة IPX8 ويدعم تركيب شريحتين اتصال 5G.

أما المعالج فهو كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، ودقة تصنيع المعالج 4 نانو اما المعالج الرسومي فهو Adreno 750 وياتى الهاتف بنظام تشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOS ومساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا / 1 تيرا مع 16 جيجا رام.

أما  الشاشة الخارجية فهى من نوع  AMOLED بقياس 6.56 بوصة  بجودة FHD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز أما  الشاشة الداخلية فهى   Ultra Thin Glass من نوع AMOLED بقياس 7.98 بوصة بدقة 2224×2488 بيكسل جودتها FHD+ وسطوع يصل الى 3000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

وبالنسبة للكاميرات فيضم كاميراتين للسيلفي، واحدة في الشاشة الخارجية والأخرى في الداخلية، الداخلية بدقة 20 ميجا بيكسل، والخارجية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فهى  رُباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمثبت بصري تدعم Laser AutoFocus، والثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسسة F/2.0 وهي Telephoto للتصوير البورتريه بها مثبت بصري، والثالثة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.9 وهي Periscope للتقريب حتى 5X حقيقي، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide والعدسات من Leica، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 24 فريم في الثانية.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5100 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات مع العلم أن الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي ولكن يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster وبصمة الإصبع موجودة على زِر الباور، مع دعم بصمة الوجه  ودعم المراسلات والمكالمات عبر القمر الصناعي.

سعر هاتف شاومي 

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يأتي الهاتف بألوان الهاتف الأسود، الأبيض والأزرق ويبلغ السعر  لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام  1240 دولار، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام  1375 دولار أمريكي، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام  1515 دولار.

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