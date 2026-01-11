تقارير: رئيس الوزراء العراقي يتنازل للمالكي لتشكيل الحكومة المقبلة

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، قرر التنازل عن حقه في تشكيل الحكومة المقبلة لصالح الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية نوري المالكي.



السوداني يتنازل للمالكي لتشكيل الحكومة العراقية



ويأتي ذلك في تطور سياسي يعكس عمق الانقسام داخل "الإطار التنسيقي الشيعي" وتعقيدات المشهد العراقي الراهن.

وأكدت التقارير أن محمد شياع السوداني فاجأ قادة "الإطار التنسيقي" خلال اجتماع غير رسمي بإعلانه التنازل لمصلحة المالكي، رغم الخصومة السياسية الحادة بينهما خلال السنوات الماضية.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى انشقاق السوداني عن "حزب الدعوة" الذي يتزعمه المالكي، وتأسيسه لاحقا "تيار الفراتين"، الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة عام 2021 رغم امتلاكه مقعدين فقط في البرلمان آنذاك.

وتجدر الإشارة إلى أن السوداني حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت أواخر العام الماضي، بحصوله على 47 مقعدا، إضافة إلى تصدره قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات، مسجلا نحو 72 ألف صوت.

تسوية الخلاف بين السوداني والمالكي

من جانبه قال نوري المالكي في بيان صدر الأحد عقب لقائه رئيس مجلس النواب الحلبوسي إن "الإطار التنسيقي" قطع خطوات "مهمة" باتجاه حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء، من دون الكشف عن الاسم بشكل صريح.

وخلال الأسابيع الماضية عقد السوداني والمالكي سلسلة اجتماعات ثنائية أسهمت في تهدئة التوتر بينهما، ما عزز الانطباع داخل أوساط "الإطار التنسيقي" بإمكانية التوصل إلى اتفاق على "مرشح تسوية" من بين 9 أسماء مطروحة أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

غير أن قرار السوداني بالتنازل المباشر للمالكي قطع الطريق أمام جميع مرشحي التسوية.

